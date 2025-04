Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles 2: Tanjiro Kamado stürmt erneut das Schlachtfeld

Das Schwertdorf ruft – euer Abenteuer beginnt im August mit Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 und Tanjiro Kamado.

In Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 übernehmt ihr erneut die Rolle von Tanjiro Kamado, diesmal im epischen Swordsmith Village Arc.

Ab August könnt ihr euch auf spannende Kämpfe, neue Gegner und packende Action freuen, während ihr euch mutig durch das Schwertschmiededorf kämpft. Stellt euch der Herausforderung, entfesselt anjiros Kraft und erlebt hautnah, was es heißt, ein Dämonenjäger zu sein.

Vor allem aber schaut euch den neuen Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 Trailer an: