Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles 2: Tomioka Giyū (Infinity Castle) bald als Charakter-DLC dabei

SEGA hat gerade bekannt gegeben, dass die Filmversion von Tomioka Giyū (Infinity Castle) jetzt als einzelnes Charakterpaket (4,99 EUR) oder mit dem Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle Charakterpass (29,99 EUR) für Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 erhältlich ist.
Das Charakterpaket fügt „Tomioka Giyū (Infinity Castle)“ als spielbaren Charakter im Versusmodus sowie Profilbilder, Zitate und Dekorationen hinzu. Haltet bis dahin Ausschau nach weiteren News zu zukünftigen Erweiterungen des Charakters Pass-DLCs.
Scheint ein solides Kampfspiel zu sein, nur leider wieder mit Kampfpässen, hoffentlich kann man sich das irgendwann mal wieder alles selbst erspielen.