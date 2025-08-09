Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles 2: Über 40 spielbare Charaktere und neue Story-Arcs

Rückkehr der Dämonenjäger: The Hinokami Chronicles 2 erscheint am 5. August – hier ist der Launch-Trailer zu sehen!

Mit Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 veröffentlicht SEGA am 5. August 2025 den Nachfolger des erfolgreichen Arena-Kampfspiels für PlayStation, Xbox, Nintendo Switch und PC.

Entwickelt von CyberConnect2, bietet das Spiel eine erweiterte Spielerfahrung, die euch tief in die Welt von Tanjiro Kamado eintauchen lässt. Die Handlung umfasst die Arcs des Vergnügungsviertels, des Schwertschmiededorfs und des Hashira-Trainings.

Ihr könnt aus über 40 Charakteren wählen, darunter alle neun Hashira sowie bekannte Figuren aus dem ersten Teil und dessen DLCs.

Die Kämpfe sind visuell aufwendig inszeniert und greifen zentrale Szenen der Anime-Serie auf. Neben dem klassischen Story-Modus bietet das Spiel einen VS-Modus, in dem ihr euch mit Freunden oder KI-Gegnern messen könnt. Neue Mechaniken wie kombinierte Spezialangriffe zwischen bestimmten Charakterpaaren erweitern das taktische Spektrum.

Ein Gear-System erlaubt euch, Ausrüstungsgegenstände mit spezifischen Effekten zu nutzen, etwa zur Regeneration oder zur Resistenz gegen bestimmte Angriffe.

Im Trainingsmodus könnt ihr euch mit den Hashira messen und unter wechselnden Bedingungen eure Fähigkeiten verbessern. Nach dem Launch wird Antagonist Muzan Kibutsuji als spielbarer Charakter via kostenlosem Update verfügbar sein. Zusätzlich ist ein Charakterpass zum kommenden Film „Unendlichkeitsschloss“ geplant.