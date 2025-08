Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles 2: Vorabzugang verfügbar

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 im Vorabzugang verfügbar

SEGA hat bekannt gegeben, dass Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 nun im Vorabzugang verfügbar ist – und zwar für alle, die die Digital Deluxe Edition des Spiels auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und Steam bestellt haben.