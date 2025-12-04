Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles 2: Zenitsu Agatsuma Character-DLC erhältlich

Zenitsu Agatsuma (Infinity Castle) ist jetzt bei Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles 2 dabei.

SEGA hat diese Woche die Infinity Castle-Filmversion von Zenitsu Agatsuma als einzelnes Charakterpaket oder als Teil des kürzlich veröffentlichten Character Passes für Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles 2 veröffentlicht.

Das Charakterpaket fügt „Zenitsu Agatsuma“ (Infinity Castle) als spielbaren Charakter im Versus-Modus hinzu, zusammen mit einem neuen Profilfoto, Zitaten und Dekorationen.