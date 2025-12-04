Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles 2: Zenitsu Agatsuma Character-DLC erhältlich

SEGA hat diese Woche die Infinity Castle-Filmversion von Zenitsu Agatsuma als einzelnes Charakterpaket oder als Teil des kürzlich veröffentlichten Character Passes für Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles 2 veröffentlicht.
Das Charakterpaket fügt „Zenitsu Agatsuma“ (Infinity Castle) als spielbaren Charakter im Versus-Modus hinzu, zusammen mit einem neuen Profilfoto, Zitaten und Dekorationen.
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Geiler anime, schlechte spiele (leider)
Sowas spiele ich ja eh nicht Anime ist nicht so meins
Spiele von Animes sind auch nicht so meins aber man der Anime ist mega geil 👍 will den Film endlich sehen damit ich weiß wie es weiter geht
Hätte schon Lust auf das Spiel, der Anime hat mir gut gefallen, nur schrecken mich wie immer die Dlcs ab, keine Lust dafür Geld zu bezahlen.
Geilster anime zurzeit und der geilste char😅,ich bin absoluter zenitsurianner🤣🤣
Aber nur, wenn er schläft 😪😀.
Schade das auch im zweiten Teil die absurden DLCs ihren Weg finden.
Hab’s gern gespielt, ab und zu ne Runde geht auch noch. Die Infinity Castle Charaktere aber in einem 30€ DLC zu verpacken ist mal wieder mies, zumal du bis dato nur zwei von sieben Charakteren bekommst. Bis September 2026 soll auch der letzte mal da sein. Muss man sich mal geben, jetzt 30€ zahlen, dass ich Ende nächsten Jahres mal die Kämpfer habe. Lächerlich.
Das wird sich höchstens im Sale mitgenommen, wenn der Bums wieder verschleudert wird.
Peak Zenitsu in Agatsuma-Mode! Hab den ersten Teil gemocht, den zweiten allerdings noch nicht angespielt. Warte auf eine Complete Edition aber finde die Umsetzung bisher sehr toll
danke für die Info