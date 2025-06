Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles 2: Zohakuten betritt das Schlachtfeld

Zohakuten betritt das Schlachtfeld von Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles 2.

Mit der Veröffentlichung des neuen Charakter-Trailers für Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 wird Zohakuten als spielbarer Charakter in den VS-Modus eingeführt.

Als eine der mächtigsten Formen von Hantengu nutzt Zohakuten die vereinten Kräfte seiner Splitkörper, um verheerende Angriffe auszuführen.

Der Trailer zeigt eindrucksvoll, wie Zohakuten seine Fähigkeiten einsetzt, darunter die Kontrolle über Holz und die Nutzung von Blitz- und Ultraschallattacken. Spielerinnen und Spieler können sich auf eine herausfordernde und dynamische Kampferfahrung freuen, die das Gameplay weiter vertieft.



Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles 2 erscheint am 5. August 2025 für Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und Steam.