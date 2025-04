Demonschool: Taktik-RPG erscheint im dritten Quartal

Demonschool, das Schulleben-Taktik-RPG mit Anklängen an Persona, Shin Megami Tensei und italienisches Horrorkino von Entwickler Necrosoft Games und Publisher Ysbryd Games (WORLD OF HORROR, VA-11 HALL-A), startet am 3. Quartal 2025 den ersten Schultag auf PlayStation 5|4, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Steam Deck und Windows PC via Steam und Epic Games Store, wie im heutigen Galaxies Gaming Showcase zu sehen war.

Übersteht die Schrecken eines Semesters an einer Spukuniversität auf einer Insel als mutige Studienanfängerin Faye, der letzten praktizierenden Dämonenjägerin aus einer legendären Familie.

Begegnet dem Übernatürlichen bei Ermittlungen an der Seite neu gefundener Verbündeter, bekämpft besessene Menschen, Dämonen und andere Fieslinge in rasterbasierten Kämpfen und versiegelt die Monster, bevor die menschliche Welt für immer verloren ist.

Jagd auf grausame Teufel und Bosse, die vom italienischen Horrorkino der 60er und 70er Jahre und von japanischen Horror-Mangas inspiriert sind, während 2D- und 3D-Welten aufeinandertreffen, die in den fluoreszierenden Farben von JRPG-Giganten wie Shin Megami Tensei und Persona gehalten sind.

Meistert ein schachähnliches taktisches Brett, das von Into the Breach inspiriert wurde, und entwickelt Strategien, um die tödlichsten Kreaturen der Hölle zu besiegen.

Plant eure Züge in der Planungsphase und nutzt die Stärken eurer Klassenkameraden, um sie erfolgreich zu positionieren. Spult die Aktionen zurück und wiederholt sie, um den Zug zu perfektionieren, und geht dann in die Aktionsphase über, um alle Angriffe, Heilungen und Spezialfähigkeiten gleichzeitig auszulösen. Erschafft fesselnde Kombos, wenn Charaktere aufeinandertreffen und die Bande zwischen den Kämpfern wachsen.

Freundet euch an, schließt eine Romanze und rekrutiert 15 verschiedene spielbare Charaktere, die alle über unterschiedliche Fähigkeiten verfügen, um das Team zu stärken.

Schwächt und betäubt Feinde mit Namakos schnellen Sprüngen und fügt ihnen mit Tis Felsangriffen schweren Schaden zu. Verbessert die Fähigkeiten der Gruppe, indem du Klassenpläne, Training, außerschulische Aktivitäten, Nebenquests und mehr unter einen Hut bringst und dabei einen hervorragenden Notendurchschnitt erzielst.

„Nach einigen Verzögerungen haben wir Demonschool endlich zu dem Spiel gemacht, das wir uns vorgenommen haben“, sagt Brandon Sheffield, Creative Director von Necrosoft Games. „Wir möchten uns bei unserem Publikum dafür bedanken, dass es uns während des Entwicklungsprozesses unterstützt hat und können es kaum erwarten, jedes noch so kleine Detail der Insel herauszufischen.“

Demonschool beginnt die Orientierung auf PlayStation 5|4, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Steam Deck und Windows-PC via Steam und Epic Games Store in Q3 2025 mit englischer, französischer, spanischer, japanischer und vereinfachter chinesischer Sprachunterstützung.