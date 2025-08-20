Den of Wolves: Blutiges Gemetzel im neuen Gameplay-Trailer

Im Rahmen der Future Games Show auf der gamescom 2025 wurde ein neuer Gameplay-Trailer zu Den of Wolves vorgestellt.

Das Spiel stammt vom schwedischen Entwicklerstudio 10 Chambers, das bereits durch den Koop-Titel GTFO bekannt wurde. In Den of Wolves übernehmt ihr die Rolle von hochspezialisierten Kriminellen, die in einer dystopischen Zukunft Aufträge für mächtige Konzerne ausführen. Die Handlung spielt im Jahr 2097 in Midway City, einer technologisch fortschrittlichen Metropole, die von wirtschaftlicher Ausbeutung und sozialer Fragmentierung geprägt ist.