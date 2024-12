Den of Wolves: Erstes Gameplay-Video zum Koop-Heist-Shooter

Das schwedische Entwicklerstudio 10 Chambers hat während der Game Awards 2024 den ersten Gameplay-Trailer zu ihrem kommenden Spiel Den of Wolves vorgestellt.

Die Entwicklung wird von Creative Director Ulf Andersson geleitet, seines Zeichens Schöpfer der gefeierten Heist-Games Payday: THE HEIST and PAYDAY 2.

Der Trailer beginnt mit einer weitläufigen Aufnahme von Midway Citys Skyline, die von Corporations dominiert wird. Riesige Hochhäuser, versehen mit den Logos mächtiger Unternehmen, ragen bis über die Wolkendecke hinaus, und bereiten die Bühne dieses ambitionierten neuen kooperativen Heist-Games. Und schon geht es los mit dem Heisting-Gameplay.

Den of Wolves ist ein First-Person-Shooter mit 4-Spieler-Koop, der das Heist-Genre durch die Kombination von traditionellem Infiltrations-Gameplay mit einzigartigen neuronalen Hacking-Elementen weiterentwickelt.

„Auch wenn meine Reise mit PAYDAY: The Heist und PAYDAY 2 begann, so ist es doch über 10 Jahre her. Ich habe mich also als Entwickler und Kreativer weiterentwickelt. Den of Wolves ist ebenso stark von unserem letzten Spiel, GTFO, geprägt wie von den PAYDAY-Tagen. Wir werden das, was ein Heist-Game sein kann, was ein Heist überhaupt sein kann, auf ein neues Niveau heben. Irgendwann haben Banken als Ziel schlicht ausgedient“, so Ulf Andersson, Creative Director bei 10 Chambers.