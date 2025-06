Den of Wolves: Gameplay-Einblicke zur düsteren Heist-Zukunft

Autor:, in / Den of Wolves

Hightech, Spannung und Verrat: 10 Chambers zeigt erstmals ausführliches Gameplay zu Den of Wolves. Das wurde aber auch Zeit, oder?

Im Rahmen der PC Gaming Show 2025 gewährte das schwedische Entwicklerstudio 10 Chambers, bekannt für GTFO, einen tiefen Einblick in das kommende Koop-Spiel Den of Wolves.

Im neuen Gameplay-Trailer präsentierte das Team erstmals konkrete Spielszenen aus der düsteren Sci-Fi-Welt des narrativen Heist-Shooters. Ergänzt wurde die Vorschau durch ein aufschlussreiches Interview mit den Machern, die ihre Vision und Designphilosophie erläuterten.

Den of Wolves spielt in einer futuristischen Megametropole namens Midway City, einem technologisch hochgerüsteten Ort voller moralischer Grauzonen. Ihr übernehmt dort die Rolle von Spezialisten, die im Auftrag zwielichtiger Auftraggeber spektakuläre Raubzüge durchführen – im Team, mit Präzision und stets am Rande des Verrats. Die Entwickler betonen, dass das Spiel auf intensive Teamarbeit, taktische Planung und brutale Konsequenzen setzt: Jede Entscheidung innerhalb einer Mission kann über Erfolg oder Scheitern entscheiden.

Im Interview erklärten die Entwickler, dass sie mit Den of Wolves eine neue Art von Koop-Erlebnis erschaffen wollen. Im Gegensatz zu klassischen Heist-Shootern liegt der Fokus nicht nur auf der Action, sondern auch auf Atmosphäre, Weltaufbau und einer tiefgreifenden Story. Spieler sollen durch ihre Missionen nicht nur Beute machen, sondern in ein komplexes Geflecht aus Macht, Technologie und menschlichem Versagen eintauchen.