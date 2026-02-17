Den of Wolves: Studio entlässt zahlreiche Mitarbeiter nach interner Umstrukturierung

Beim Studio hinter Den of Wolves kommt es zu einem deutlichen Einschnitt. Wie mehrere Berichte bestätigen, hat das Team eine größere Zahl an Mitarbeitern entlassen, offiziell begründet mit einer umfassenden Umstrukturierung innerhalb des Unternehmens.
Besonders überraschend ist, dass auch Mitgründer Hjalmar Vikström das Studio am Wochenende verlassen hat. Sein Abgang fällt genau in die Phase, in der das Team ohnehin durch die Restrukturierung stark belastet ist.
Die Entlassungen treffen das Studio zu einem Zeitpunkt, an dem Den of Wolves weiterhin im Fokus der Community steht. Welche Auswirkungen die Veränderungen auf die Entwicklung haben werden, ist derzeit noch unklar.
Ist halt ein Spiel wo es schon ein gutes anderes Game den Markt hat und selbst das struggelt zur Zeit, Payday steht auch nicht mehr so gut da und die Community schwenkt halt auf Games um wie Arc Raiders.
Das sieht echt nicht gut aus, könnte eng werden mit der Veröffentlichung.
Ich dachte gerade, dass das Studio so heist 😀
10 Chambers sagt mir jetzt auf Anhieb leider gar nix.
Leider hört man nurnoch von Einschnitten.
Wenn einer der Gründer geht wird wohl nicht mehr viel passieren 🤔 bin gespannt ob et noch zu einem Release kommt