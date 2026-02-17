Den of Wolves: Studio entlässt zahlreiche Mitarbeiter nach interner Umstrukturierung

Großer Einschnitt beim Den of Wolves Team – zahlreiche Entlassungen und der Abgang eines Mitgründers erschüttern das Studio.

Beim Studio hinter Den of Wolves kommt es zu einem deutlichen Einschnitt. Wie mehrere Berichte bestätigen, hat das Team eine größere Zahl an Mitarbeitern entlassen, offiziell begründet mit einer umfassenden Umstrukturierung innerhalb des Unternehmens.

Besonders überraschend ist, dass auch Mitgründer Hjalmar Vikström das Studio am Wochenende verlassen hat. Sein Abgang fällt genau in die Phase, in der das Team ohnehin durch die Restrukturierung stark belastet ist.

Die Entlassungen treffen das Studio zu einem Zeitpunkt, an dem Den of Wolves weiterhin im Fokus der Community steht. Welche Auswirkungen die Veränderungen auf die Entwicklung haben werden, ist derzeit noch unklar.