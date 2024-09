Den of Wolves: Tech-Demo auf der Unite 2024 präsentiert

Autor:, in / Den of Wolves

10 Chambers, ein schwedisches Spielentwicklungsstudio, das sich aus Branchenveteranen zusammensetzt, die für PAYDAY: The Heist und PAYDAY 2 bekannt sind, hat 2021 sein erstes Spiel GTFO, ein kooperatives FPS-Horrorspiel, veröffentlicht.

Während GTFO weiter mit Updates versehen wird, arbeitet das Studio, auch an seinem nächsten Titel, Den of Wolves, in dem der Creative Director Ulf Andersson zu seinen Heist-Wurzeln zurückkehrt und einen FPS-Koop-Shooter entwickelt.

Dieser spielt in Midway City, einer Pazifikinsel in der nahen Zukunft, die vom Hyperkapitalismus überrannt wird. Spieler können dort Industriespionage, Sabotage, Diebstahl und Attentate ausführen. Nachdem das Spiel bei den Game Awards 2023 enthüllt wurde, gab das Studio nun einen ersten detaillierteren Einblick mit einer Live-Tech-Demo auf der jährlichen Unity-Entwicklerkonferenz Unite 2024 in Barcelona.

Die Tech-Demo zeigte ein Lagerhaus-Level mit einem riesigen Tresor, der von schwer bewaffneten Menschen und Robotern bewacht wird – ein Vorgeschmack darauf, auf welche Art von Widerstand Spieler mit ihrem Raubkommando stoßen werden.

„Bei 10 Chambers neigen wir dazu, viele Tools selbst zu entwickeln, aber als das Team von Unity uns eine Szene in Unity 6 mit Den of Wolves-Assets baute, waren wir überzeugt und begannen, das Spiel darauf umzurüsten. Es sieht nicht nur besser aus, sondern ermöglicht uns auch eine schnelle und freie Iteration, was beim Experimentieren mit vielen verschiedenen Gameplay-Ideen hilfreich ist. Das ist besonders wertvoll für ein Spiel wie Den of Wolves, bei dem wir versuchen, die Möglichkeiten eines Heists zu erweitern“, sagt Hjalmar Vikström, Chief Development Officer und Mitbegründer von 10 Chambers.

Den of Wolves ist ein kooperatives Heist-FPS-Spiel von den Machern von Payday: The Heist und PAYDAY 2. Während die Enthüllung bei den Game Awards 2023 einen kryptischen Schauplatz des Spiels zeigte – eine Person, die mit zukünftiger Technologie gefoltert und verhört wird – zeigt diese technologische Demo, auf welche Art von Umgebungen und Feinden Spieler im Spiel treffen werden.

Den of Wolves spielt auf einer hyperkapitalistischen Insel der nahen Zukunft namens Midway City. Hier agieren Spieler und ihre Freunde als Auftragskriminelle im Konflikt zwischen rivalisierenden Konzernen. 10 Chambers begann mit der Entwicklung des Spiels im Jahr 2021, und obwohl es die Pre-Production verlassen hat, sind die Entwickler transparent, in welchem Stadium der Entwicklung sich das Spiel befindet.

„Das ist nicht die übliche Art und Weise, das Aussehen eines Levels in einem Spiel zu enthüllen – vom Standpunkt des Marketings aus gesehen. Ich schätze, wir sind eher Entwickler als Vermarkter, also ist der erste Blick in Den of Wolves natürlich auf einer Entwicklerkonferenz mit einer technischen Demonstration. Svante zeigte die Echtzeitumgebung des Spiels, die jetzt auf Unity 6 aktualisiert wurde, und obwohl sie großartig aussieht, haben wir noch einen langen Weg vor uns, bis wir etwas in die Hände der Spieler geben können. Wir haben kein Bedürfnis, die Entwicklung zu überstürzen, weil wir nicht riskieren wollen, jemanden zu enttäuschen. Dennoch hoffen wir, dass wir in nicht allzu ferner Zukunft etwas rein spielerisches zeigen können“, sagt Robin Björkell, Communications Director bei 10 Chambers.

Die Tech-Demo gibt es hier zu sehen: