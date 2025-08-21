Denshattack!: Epische Entgleisung landet direkt im Xbox Game Pass

Kickflips und Zugtricks: Bahn frei für Denshattack! Die epische Entgleisung ist 2026 auf PC, PlayStation und von Anfang an im Xbox Game Pass erhältlich.

Bei Denshattack! schießt, springt und wirbelt euer Zug über die verlassenen Gleise eines dystopischen Japans. Entwickelt von Undercoders (Koa and the Five Pirates of Mara) und herausgegeben von Fireshine Games (Core Keeper). Das soeben bei der Opening Night Live zum Gamescom-Start enthüllte Denshattack! erfindet das Skateboarden auf bahnbrechende Weise neu! Dieser Zug fährt schon früh im nächsten Jahr auf PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5 ein – auch sofort im Game Pass.

Springt bei Denshattack! in über 50 Levels von Gleis zu Gleis und Trick zu Trick, bis ihr das rasante, flüssige und inhaltsreiche Gameplay gemeistert habt!

Es braucht Übung und Präzision, um in solchen Extremsituationen nicht auf der Strecke zu bleiben: Bei Denshattack! geratet ihr garantiert auf die schiefe Bahn – und damit ist gemeint, dass ihr an Wänden driftet, über Schluchten springt und bei abgefahrenen Bosskämpfen absolut alles aus eurem Zug herausholen müsst.

Eine schnöde Zugfahrt ohne Tricks? Das ist Schnee von gestern! Nur die verwegensten Fahrer bahnen sich einen Weg durch die außergewöhnlichen Herausforderungen von Denshattack! und schalten noch mehr Level in diesem völlig verdrehten Japan frei – und lernen dabei immer wieder etwas Neues!

In einer Welt, die von einer Klimakatastrophe zerrüttet wurde, wo die Reichen gemütlich in ihren Glaskuppeln gefilterte Luft atmen, muss der Rest in der verfallenen Einöde von Japan überleben. Eine rebellische Bewegung namens Denshattack hat dieses Ödland jetzt für ihre Zwecke übernommen und die heruntergekommenen Bahngleise wieder auf Zack gebracht. Jetzt duellieren sich dort Gangs – ein bunter Haufen, aber allesamt darauf aus, ihr Revier zu erweitern.

In den Kuppelstädten weiß man währenddessen gar nicht, was in der Außenwelt geschieht. Sie verbindet ein Überschall-Transportnetzwerk aus Vakuumröhren – der VACTRAIN – gebaut von einem Megakonzern namens Miraidō, der bereits den Großteil des alltäglichen Lebens in Japan kontrolliert.

Undercoders legt die Gleise für Denshattack! unter der Leitung von Game Director David Jaumandreu (NINJA GAIDEN: Ragebound), mit krassen Beats von Lead Composer Tee Lopes (Sonic Mania, Sonic Frontiers, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge).

Unterstützung kommt auch von einer Reihe hochtalentierter Gastkomponisten, die im Herbst bekanntgegeben werden – in Zusammenarbeit mit dem renommierten Videospielmusiklabel Kid Katana.

„Das Team hatte unheimlich viel Spaß dabei, die Welt von Denshattack! zu entwerfen“, erklärt Jaumandreu. „Unsere Inspiration war die Kunst, Kultur und Musik Japans, und natürlich auch unsere Liebe für Züge und das Skateboarden. Denshattack! ist ein Projekt, das wir schon lange verwirklichen wollten, und wir können es kaum erwarten, dass die Welt erlebt, was wir hier geschaffen haben.“

Meistert bei Denshattack! Tricks ganz auf eure Art, findet euren eigenen Stil und erntet die Früchte eures rebellischen Treibens in Form von Upgrades, mit denen ihr zu den Besten der Besten in ganz Japan werdet. Das ist Extremzug-Action auf dem allerhöchsten Level.