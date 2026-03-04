Denshattack!: Stylischer Trailer verkündet Release-Termin

Denshattack! erscheint am 17. Juni für PC, PlayStation, Xbox und jetzt auch für Nintendo Switch 2.

Denshattack! nimmt Fahrt auf: Der überdrehte Arcade‑Train‑Actiontitel von Fireshine Games und Undercoders wurde im aktuellen Nintendo Indie World Showcase auch für die Switch 2 bestätigt.

Der Release erfolgt am 17. Juni auf PC, PlayStation, Xbox und Switch 2. Eine kostenlose Demo ist bereits jetzt auf Switch 2 und Steam verfügbar.

Überdrehte Zug‑Action quer durch Japan

Denshattack! fordert Spieler heraus, der beste Zugführer Japans zu werden – allerdings nicht im klassischen Sinne. Stattdessen liefern sich die Züge halsbrecherische Battles, vollführen Tricks, Kombos und Stunts, die eher an Skateboarding erinnern als an Schienenverkehr.

Über 50 farbenfrohe Stages führen durch ganz Japan, begleitet von einem exzentrischen Cast an Rivalen und Missionen.

Die Switch‑2‑Demo enthält die ersten vier Stages sowie einen Trick‑Park, in dem Spieler Stunts, Kombos und das grundlegende Movement üben können. Die Steuerung wirkt simpel, doch das Beherrschen der Mechaniken erfordert Timing, Flow und Übung.

Setting: Dystopie trifft Rail‑Rebellion

Die Geschichte spielt in einer Zukunft, in der die Superreichen in abgeschotteten Luftkuppeln leben, während der Rest der Bevölkerung im Ödland ums Überleben kämpft. Als Protagonistin Emi tritt man gegen rivalisierende Gangs an, sammelt Upgrades und arbeitet sich an die Spitze Japans.

Denshattack! verbindet die rebellische Energie der Skate‑Kultur mit japanischer Ästhetik zu einem ungewöhnlichen, schnellen und chaotischen Erlebnis.

Soundtrack mit Star‑Besetzung

Der neue musikalische Trailer zeigt, dass der Soundtrack ein echtes Highlight wird. Neben Hauptkomponist Tee Lopes (Sonic Mania, TMNT: Shredder’s Revenge) sind unter anderem beteiligt:

Ryo Nagamatsu (Splatoon‑Reihe, Mario Kart)

(Splatoon‑Reihe, Mario Kart) Richard Jacques (Jet Set Radio, Guardians of the Galaxy)

(Jet Set Radio, Guardians of the Galaxy) Takenobu Mitsuyoshi (Daytona USA, Sega Rally)

(Daytona USA, Sega Rally) und weitere bekannte Namen der japanischen und westlichen Games‑Musikszene

Der Mix aus energiegeladenen Tracks soll das Chaos eines Zuges einfangen, der einen Kickflip macht – und genau so klingt es auch.