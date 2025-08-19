Denshattack!: Trickreiche Zug-Action in futuristischem Japan

Mit Denshattack! erwartet euch ein actionreiches First-Person-Spiel, das Elemente aus Trick-Plattformern und Rennspielen kombiniert.

Ihr übernehmt die Kontrolle über einen individuell gestaltbaren Hochgeschwindigkeitszug und bewegt euch durch eine dystopische Version Japans, die von einer Klimakatastrophe und gesellschaftlicher Spaltung geprägt ist. Die Spielwelt umfasst über 50 Level, in denen ihr waghalsige Sprünge, Wandfahrten und spektakuläre Tricks ausführt.

Ziel ist es, rivalisierende Gangs zu besiegen, die Kontrolle über die Schienen zurückzugewinnen und gegen überdimensionale Bossgegner wie einen mechanischen Kampfzug anzutreten.

Die Spielmechanik belohnt präzise Steuerung und kreative Bewegungsabläufe. Ihr könnt euren Zug anpassen, neue Fähigkeiten freischalten und euren Spielstil weiterentwickeln.

Die musikalische Untermalung stammt unter anderem von Tee Lopes, der bereits für Titel wie Sonic Mania und Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge komponiert hat.

Denshattack! erscheint Anfang 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC und wird zum Start im Xbox Game Pass verfügbar sein. Außerdem ist es ein Play Anywhere-Titel für Microsoft-Plattformen.