Der Grinch: Weihnachtsabenteuer: Festliche Eskapaden mit dem Grinch

Festliche Eskapaden mit dem Grinch – Merry & Mischievous Edition bringt neue Abenteuer nach Who-ville!

In The Grinch: Christmas Adventures schlüpft ihr erneut in die Rolle des berühmten grünen Weihnachtsschelms und erlebt eine erweiterte Festtagserfahrung.

Der neue Trailer zeigt den Grinch in einem frischen Santa-Outfit, während ihr durch verschneite Wälder gleitet, den Mount Crumpit auf dem Snowboard hinabsaust und mit dem Fallschirm mitten ins Herz von Who-ville springt. Neben diesen winterlichen Aktivitäten erwarten euch Max’ dynamische Fallschirmfähigkeit und ein anpassbarer Jetpack des Grinch, die neue Bewegungsmöglichkeiten eröffnen.

Die Erweiterung führt euch in bislang unbekannte Schauplätze wie das Rathaus von Who-ville, die düsteren Grinch-Höhlen und die glitschigen Abwasserkanäle. Dort gilt es, neue Gadgets freizuschalten, knifflige Rätsel zu lösen, zusätzliche Kostüme zu entdecken und auf hinterlistige Lebkuchenmänner zu achten.

Entwickelt von Casual Brothers und veröffentlicht von Outright Games, erscheint The Grinch: Christmas Adventures und die Merry & Mischievous Edition am 3. Oktober 2025 für Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC.