Der Grinch: Weihnachtsabenteuer: Festliches Update angekündigt

Image: Outright Games Ltd

Outright Games, weltweiter Publisher von familienfreundlicher interaktiver Unterhaltung, und Dr. Seuss Enterprises freuen sich, eine spezielle physische Update Holiday Edition des Videospielhits Der Grinch: Weihnachtsabenteuer.

Ursprünglich am 13. Oktober 2023 auf den Markt gebracht, enthält diese neue physische Ausgabe ein Set von 4 Sammlerpostkarten, die von Dr. Seuss‘ klassischem Buch How the Grinch Stole Christmas inspiriert sind!

Diese neue physische Ausgabe von The Grinch: Christmas Adventures‘ 2D-Plattformer wird weltweit für die Plattformen Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch und PC erhältlich sein.

Zusätzlich zum Basisspiel können sich Fans auf ein Set von 4 physischen Postkarten freuen, die ikonische Szenen und Charaktere aus dem beliebten Weihnachtsmärchen zeigen.

Mit farbenfroher Grafik, die von Dr. Seuss‘ Originalillustrationen der beliebten Geschichte inspiriert ist, schlüpft der Spieler in die flauschigen grünen Füße des Grinch, um den Whos das Weihnachtsfest zu vermiesen.

In Begleitung seines treuen Hundes Max müsst ihr im lokalen Koop-Modus mit bis zu zwei Spielern heimtückische Missionen erfüllen, um alle Geschenke zu stehlen.

Die Spieler werden mit dem Geist der Weihnacht konfrontiert, von fröhlichem Gesang bis hin zu glitzernden Lichterketten, während sie sich ihren Weg durch die kultige Stadt Who-ville bahnen.

Löst Rätsel, um Spezialfähigkeiten und Gadgets freizuschalten, darunter Schneebälle zum Einfrieren von Kreaturen, die sich euch in den Weg stellen, eine Weihnachtsmann-Verkleidung zum heimlichen Anschleichen, eine Lasso-Zuckerstange und ein springendes Jetpack.

Beschleunigt werden die verschlagenen Streiche, indem man Teile von Who-ville auf einem Schlitten oder Snowboard durchquert. Im Laufe der Geschichte entdecken die Spieler den Geist der Weihnacht und helfen dem Grinch, sein Herz um drei Größen zu vergrößern.

Die Fans können sich darauf einstellen, dass sie voll und ganz in die Geschichte eintauchen werden, denn Der Grinch: Weihnachtsabenteuer bietet wiedererkennbare Umgebungen, Charaktere und eine Vielzahl von weihnachtlichen Details, die jeden in der Weihnachtszeit begeistern werden.

Die physische Weihnachtsausgabe von Der Grinch: Weihnachtsabenteuer wird am 4. Oktober 2024 für Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch und PC erhältlich sein.