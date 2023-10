Der Grinch: Weihnachtsabenteuer: Griesgrämiger Grünling vermiest das Fest

Publisher Outright Games und Dr. Seuss Enterprises freuen sich über die heutige Veröffentlichung von Der Grinch: Weihnachtsabenteuer. Das Spiel basiert auf der von Dr. Seuss geschriebenen und illustrierten klassischen Weihnachtsgeschichte „Wie der Grinch Weihnachten stahl“ und nimmt die Spieler mit auf eine Reise voller Unfug durch ganz Who-ville.

In diesem 2D-Plattformer-Abenteuerspiel können Fans als der Grinch und sein treuer Hund Max im lokalen Koop-Modus für bis zu 2 Spieler spielen, während sie sich auf eine Mission begeben, um der Stadt Who-Ville das Weihnachtsfest zu vermiesen und alle Geschenke zu stehlen.

Die Spieler können Puzzleteile sammeln, während sie durch die Levels gehen, um neue Fähigkeiten zu konstruieren und freizuschalten, die den Plänen helfen, einschließlich einer Weihnachtsmann-Verkleidung für heimliches Schleichen und einem Snowboard für schnellere Reisen zwischen den Orten.

Die drei Hauptschauplätze – die Höhle des Grinch, das Land und Who-ville selbst – bieten den Fans eine farbenfrohe und festliche Grafik, die von den Originalzeichnungen von Dr. Seuss inspiriert ist, sowie Auftritte von bekannten Charakteren.

Entdeckt und erlebt Abenteuer, während die Spieler dem Grinch helfen, die wahre Bedeutung von Weihnachten zu entdecken und sein Herz dreimal so groß werden zu lassen.

Das Phänomen des Grinch begann 1957 mit der Veröffentlichung des Originalbuchs How the Grinch Stole Christmas! Heute ist der Grinch eine der am meisten gefeierten und geliebten Weihnachtsfiguren, die Millionen von Familien in ihre Weihnachtsfeiern integriert haben. Anfang dieses Jahres wurde von Dr. Seuss Enterprises und Random House Children’s Books eine Fortsetzung des Originalbuchs veröffentlicht. Die Geschichte spielt ein Jahr nach dem Original und der Grinch macht sich auf den Weg, um mit dem spektakulärsten Weihnachtsbaum, den es je gab, die Weihnachtskrone von Who-ville zu gewinnen, aber er lernt wieder einmal eine wertvolle Lektion über den wahren Geist der Feiertage von einem alten Freund.

Stephanie Malham, COO, Outright Games Ltd, sagte: „Es war eine unglaubliche Freude, mit Dr. Seuss Enterprises zusammenzuarbeiten, um die geliebte Geschichte ‚How The Grinch Stole Christmas!‘ in die Welt der Videospiele zu übertragen. Wir bringen dieses unglaubliche Abenteuer zu einer ganz neuen Generation von Fans, und es war eine aufregende Erfahrung, die Kernelemente, die das Buch zu einem solchen dauerhaften Klassiker machen, in ein völlig anderes Unterhaltungsmedium zu übertragen.“

Hernán Castillo, CTO von Casual Brothers Ltd, sagte: „‚How The Grinch Stole Christmas!‘ ist eine klassische Weihnachtsgeschichte, die von so vielen geliebt wird. Wir wollten den Geist des Buches in unserem Spiel lebendig halten, und Side-Scrolling-Platform-Adventures sind ein zeitloses Spieldesign, das Spielern aller Generationen und Spielstärken vertraut ist.“

Der Grinch: Weihnachtsabenteuer ist ab sofort für Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4|5, Nintendo Switch und PC erhältlich.