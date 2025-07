Der Grinch: Weihnachtsabenteuer: Nur noch 176x schlafen bis Weihnachten

Hat der Grinch nun etwa seine Taktik geändert oder tut er nur so nett, weil es gerade so heiß ist? Das können die Spieler später in diesem Jahr in „Der Grinch – Weihnachtsabenteuer: Eine fröhlich-verschmitze Ausgabe“ herausfinden! Diese festliche Neuauflage lädt die Spieler zurück in die Welt von Dr. Seuss ein, wo sie vom Mount Crumpit aus snowboarden, durch Wälder schlittenfahren und mit dem Fallschirm in Huh-Hausen landen können, um ganz neue Missionen zu erfüllen.

Spieler können dem Grinch helfen, Weihnachtsstimmung zu verbreiten, indem sie Essen für ein festliches Festmahl sammeln oder sich ihm und Max bei heimlichen Missionen anschließen, um Geschenke zu klauen. Mit anpassbaren Gadgets wie Jetpacks, Weihnachtsmannkostümen und neuen Fallschirmen für Max ist der Spaß so wild wie der Winter.

Das Spiel erscheint am 3. Oktober 2025 für Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC.