Der Herr der Ringe: Gollum: Erster Gameplay-Trailer enthüllt

Daedalic Entertainment und NACON freuen sich, das erste Gameplay-Material ihres storygetriebenen Abenteuers Der Herr der Ringe: Gollum zu enthüllen – Daedalic’s Interpretation einer der kultigsten Charaktere der Fantasy-Geschichte erscheint am 1. September für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S. Die Nintendo Switch-Version ist für später in diesem Jahr geplant.

Gollum ist vielleicht die am meisten geschmähte und missverstandene Kreatur in ganz Mittelerde, verflucht, mit zwei Persönlichkeiten und dem ständigen Zwang, seine Preciousss zu finden. Der Herr der Ringe: Gollum nimmt die Spieler mit auf eine außergewöhnliche Reise und lässt sie an der einzigartigen Perspektive von Gollum teilhaben.

Ob er durch hohes Gras schleicht oder in Flüssen schwimmt, Gollum muss sich anpassen und im Schatten bewegen, wenn er seinen Feinden während seines Abenteuers entgehen will. Von den Bergen Mordors über die Minen von Moria bis hin zum Wald von Mirkwood werden die Spieler eine Vielzahl von unterschiedlichen Umgebungen erkunden und ein packendes erzählerisches Abenteuer erleben. Ab dem 1. September können Sie diese originelle Geschichte, die von Daedalic Entertainment entwickelt und von Middle-earth Enterprises offiziell lizenziert wurde, erleben.

Der Herr der Ringe: Gollum basiert auf der legendären Der Herr der Ringe-Trilogie von J.R.R. Tolkien und erzählt von Gollums Erlebnissen hinter den Kulissen in den ersten Kapiteln von Die Gefährten des Rings. Nachdem er seinen kostbaren Ring an Bilbo Beutlin verloren hat, beschließt Gollum, das Nebelgebirge zu verlassen und sich auf eine gefährliche Reise quer durch Mittelerde zu begeben, auf der er sowohl bekannten Figuren aus den Büchern als auch neuen potenziellen Verbündeten und Gegnern begegnet.

Es liegt an den Spielern, ob sie wollen, dass Gollum bei wichtigen Entscheidungen die Oberhand behält oder seinem Hobbit-Ich, Sméagol, den Vortritt lässt. Um die Gefahren zu überstehen, denen er auf seinen Abenteuern begegnet, muss Gollum seine ganze List einsetzen, um seine Feinde abzulenken und an ihnen vorbeizuschleichen, während er durch die vertikal gestalteten Umgebungen klettert und auf Plattformen klettert.

Der Herr der Ringe: Gollum wird von Daedalic Entertainment in Zusammenarbeit mit Middle-earth Enterprises entwickelt und von Daedalic Entertainment und NACON gemeinsam herausgegeben. Das Spiel wird für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch erscheinen. Eine physische Ausgabe für Konsolen wird ebenfalls erhältlich sein.