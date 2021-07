Der Herr der Ringe: Gollum: Neuer Trailer aus Mittelerde

Harald Riegler, Produzent bei Daedalic Entertainment, verrät in einem exklusiven Interview neue Details zu Der Herr der Ringe: Gollum. In diesem Action-Adventure, das Stealth- und Parkour-Elemente miteinander verknüpft, schlüpfen die Spieler in die Rolle einer der kompliziertesten und bekanntesten Figuren von J.R.R Tolkien. Geplagt und ständig hin- und hergerissen zwischen zwei Persönlichkeiten ist Gollum kein traditioneller Held, aber dennoch die zentrale Figur in dieser Geschichte, die ihn von Mordor bis in die Tiefen von Moria führt.