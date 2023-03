Der Herr der Ringe: Gollum: Stealth-Adventure erscheint Ende Mai

Publisher Nacon und Entwickler Daedalic Entertainment geben bekannt, dass Der Herr der Ringe: Gollum am 25. Mai 2023 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC erscheinen wird. Eine Version für die Nintendo Switch soll zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr veröffentlicht werden.

In Der Herr der Ringe: Gollum findet sich der namengebende Protagonist an verschiedenen bekannten Orten in Mittelerde wieder. Ihm gestellte Herausforderungen meistert Gollum zumeist durch Stealth oder geschickte Klettereinlagen, was nicht zuletzt seiner im Kampf unterlegenen Physis geschuldet ist.

Auch einige schwere Entscheidungen müssen getroffen werden. Dabei haben Spieler die Wahl zwischen Smeagols barmherziger Vorgehensweise und Gollums Brutalität.

Während der Reise durch Mittelerde erwarten Spieler zudem Begegnungen mit bekannten Gesichtern wie Gandalf dem Grauen und neue Charaktere wie den im Schicksalsberg residierenden Spionagemeister Candle Man.