Descenders Next: Ab April direkt im Xbox Game Pass

Autor:, in / Descenders Next

Image: No More Robots

Descenders Next erscheint im April für Xbox und PC und wird vom ersten Tag an im Xbox Game Pass enthalten sein.

No More Robots und Ragesquid freuen sich, ankündigen zu können, dass Descenders Next, der Nachfolger des Extremsport-Hits Descenders, am 9. April endlich auf Steam, Xbox One, Xbox Serie X/S zum Preis von 29,99 Euro erscheinen wird. Das Spiel wird auch im Game Pass für PC und Xbox erhältlich sein.

Das ursprüngliche Descenders, das 2018 auf den Markt kam und inzwischen mehr als 35 Millionen Spieler erreicht hat, hatte einen Schwerpunkt auf Mountainbiking.

Mit Descenders Next werden die Spieler dieses Mal in mehreren Downhill-Sportarten auf die Piste gehen. Wenn Descenders Next im April auf den Markt kommt, wird es zunächst Snowboarding und Mountainboarding für die Massen bringen, bevor weitere Sportarten zu einem späteren Zeitpunkt hinzugefügt werden.

Das ist nicht die einzige große Veränderung bei Descenders, denn die Entwickler geben den Spielern mehr Pulver. Bis zu 12 Spieler können die gleichen Berghänge befahren, oder ihr könnt einfach alleine shredden und eure kranken Tricks für euch behalten. Die Welt ist dieses Mal absolut riesig, mit riesigen Biomen, die es zu erkunden gilt, und geheimen Parks, die es zu entdecken gilt.

Handgefertigte Parks und Rennen sind über die ganze Welt verstreut, mit prozedural generierten Karten, die alles miteinander verbinden und dafür sorgen, dass ihr abseits der Pisten unterwegs seid und nicht abseits der Pisten.

Descenders Next erscheint am 9. April für PC und Xbox-Plattformen, einschließlich Game Pass – aber ihr braucht nicht warten, um zu spielen. Die Steam Next Fest-Demo ist soeben erschienen und bietet stundenlanges Descenders Next für euer sofortiges Shredding-Vergnügen.