Descenders Next: Extremsportspiel erscheint im Game Pass

Autor:, in / Descenders Next

Image: No More Robots

No More Robots und RageSquid freuen sich, endlich Descenders Next zu enthüllen, den lang erwarteten Nachfolger des Downhill-Biking-Hits Descenders.

Descenders Next, das 2025 für Steam und im Game Pass erscheinen wird, soll das einzige Extremsportspiel werden, dass ihr jemals brauchen werdet. Es beginnt mit ein paar ausgefeilten Sportarten und fügt im Laufe der Zeit langsam aber sicher immer mehr adrenalingeladene Aktivitäten hinzu.

Aufbauend auf dem Erfolg von Descenders – das seit seiner Einführung vor sechs Jahren 30 Millionen Spieler verzeichnen konnte – ist Descenders Next die natürliche Weiterentwicklung des ursprünglichen Spiels.

Wenn Descenders Next im Jahr 2025 auf den Markt kommt, wird es sich zunächst auf Boardsportarten konzentrieren. Die Spieler werden lernen, die schneebedeckten Gipfel durch knackige, mühelose Snowboard-Action zu erobern, bevor sie sich mit dem raueren Gefühl des Mountainboardens ins Hochland begeben.

Jede Sportart wird sich völlig anders anfühlen und bedienen als die anderen, was bedeutet, dass die Spieler lernen müssen, jeden Winkel von Next zu meistern.

Descenders Next wird bereits zum Start so umfangreich sein wie Descenders, mit voller Online-Multiplayer-Action, tonnenweise Tricks und Grinds, die es zu meistern gilt, und mehreren riesigen Biomen, die es zu erkunden gilt. Die Spieler verdienen sich beim Erklimmen des Berges Ansehen und können damit neue Boards, Kits, Helme, Brillen und vieles mehr kaufen, um ihren Rider zu individualisieren.

Beim letzten Mal bot Descenders sowohl prozedural generierte Strecken als auch eine Auswahl an handgefertigten Parks. Mit Descenders Next kommt alles zusammen und bietet ein noch natürlicheres Erlebnis. Die Spieler werden prozedural generierte Berge abseits der Pisten in Angriff nehmen, die sich zu engen, verwinkelten Parks und Ausblicken zusammenfügen.

Vor allem die Parks werden neue Herausforderungen bieten und gleichzeitig als Spielplätze für Next dienen. Manchmal müsst ihr mit euren Freunden so schnell wie möglich den Berg hinuntersausen, während ihr euch ein anderes Mal auf eure Tricks und perfekten Landungen konzentrieren müsst. Bei Schnitzeljagden erforschen die Spieler jeden Zentimeter des Berges und schalten besondere Belohnungen für diejenigen frei, die sich am weitesten vorwagen.

Dazu gibt es einen absolut fetzigen Soundtrack von Monstercat, und du hast noch mehr Gründe, stundenlang auf der Piste zu chillen und zu den neuesten Drum-and-Bass-Hits abzuschalten.