Descenders: 4K-Upgrade mit 120fps Option ab heute für Xbox Series X

Sold Out und No More Robots veröffentlichen heute am 8. Juni das Descenders Upgrade für Xbox Series X|S. Spieler, die sich der Herausforderung auf der Xbox Series X stellen, können in Lobbys mit acht Spielern antreten und eine verbesserte Grafik erleben, während sie die Möglichkeit haben, in einem Modus mit 4K-Auflösung oder einem Performance-Modus mit 120 FPS zu spielen.

Descenders ist extremes Downhill-Freeriden für die moderne Ära, mit prozedural generierten Welten, und wo Fehler echte Konsequenzen haben. Nehmt es bei jedem Spiel mit anderen Sprüngen, Pisten und Hillbombs auf und kontrolliert jede noch so subtile Bewegung eures Fahrers, mit einem detaillierten Physiksystem, das für rasante Abfahrten gemacht ist.