Descenders: 4K-Upgrade und 120fps Option schon bald für Xbox-Spieler

Sold Out und No More Robots freuen sich, ankündigen zu können, dass die physische Version des Extrem-Downhill-Bike-Spiels Descenders am 8. Juni für Xbox Series X|S und Xbox One Konsolen erhältlich sein wird – am selben Tag, an dem das Spiel für Xbox Series X|S optimiert wird.

Spieler, die die physische Edition vorbestellen, erhalten am ersten Tag eine Freischaltung für das „Lantern Lux Set“, das eine Reihe von seltenen, im Dunkeln leuchtenden Anpassungsgegenständen für ihr Outfit, ihren Helm und ihr Bike enthält. Diese Gegenstände können auch im Spiel durch den Spielerfortschritt freigeschaltet werden.

„Wir sind begeistert, eine physische Xbox-Edition von Descenders zeitgleich mit dem Xbox Series X|S-Update des Spiels im Juni zu veröffentlichen“, so Katie Clark, Senior Product Manager bei Sold Out. „Ob neue Spieler oder bestehende Fans, die eine physische Kopie für ihre Sammlung suchen, wir können es kaum erwarten, dass Xbox-Spieler ihr Team mit dieser physischen Xbox-Veröffentlichung zum Ruhm führen.“

Spieler, die sich der Herausforderung auf der Xbox Series X stellen, können in Lobbys mit acht Spielern antreten und eine verbesserte Grafik erleben, während sie die Möglichkeit haben, in einem Modus mit 4K-Auflösung oder einem Performance-Modus mit 120 FPS zu spielen.

Descenders ist extremes Downhill-Freeriden für die moderne Ära, mit prozedural generierten Welten, und wo Fehler echte Konsequenzen haben. Nehmt es bei jedem Spiel mit anderen Sprüngen, Pisten und Hillbombs auf und kontrolliert jede noch so subtile Bewegung eures Fahrers, mit einem detaillierten Physiksystem, das für rasante Abfahrten gemacht ist.

Hier das Spielcover in voller Pracht: