Descenders: Next-Gen-Upgrade für Xbox Series X/S angekündigt

Descenders kommt diesen Juni für Xbox Series X|S und Xbox One in den physischen Handel.

Macht euch bereit für den Ride! Sold Out und No More Robots freuen sich ankündigen zu können, dass eine physische Version des Extrem-Downhill-Biking-Spiels Descenders im Juni für die Konsolen Xbox Serie X|S und Xbox One erscheinen wird.

Mit Smart Delivery können Spieler, die sich der Herausforderung auf der Xbox Series X stellen, in 8-Spieler-Lobbys antreten und eine verbesserte Grafik erleben, während sie die Möglichkeit haben, in einer 4K-Auflösung oder einem 60FPS-Performance-Modus zu spielen.

„Wir sind begeistert, erneut mit No More Robots zusammenzuarbeiten, um Descenders physisch auf Xbox zu veröffentlichen“, sagt Katie Clark, Senior Product Manager bei Sold Out. „Das extreme prozedurale Freeriden von Descenders hat sich als Hit bei den Fans erwiesen, und wir freuen uns, dass Xbox-Spieler mit dieser physischen Ausgabe der Legende ihres Descenders gerecht werden können.“

Descenders ist extremes Downhill-Freeriding für die moderne Ära, mit prozedural generierten Welten, und wo Fehler echte Konsequenzen haben.

Nehmt es bei jedem neuen Spiel mit anderen Sprüngen, Hängen und Hillbombs auf und kontrolliert jede noch so subtile Bewegung eures Fahrers, mit einem ausgefeilten Physiksystem.

Descenders Next-Gen Upgrade für Xbox Series X/S

60FPS Performance-Modus / 4K-Auflösungsmodus

Lobbys für bis zu 8 Spieler

Tonnenweise visuelle Upgrades

Crossplay mit PC

Smart Delivery

Mike Rose freut sich sehr, dass Descenders bald auf den neuen Xbox-Konsolen spielbar ist und verkündet: