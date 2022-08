Despot’s Game: Dystopian Army Builder: Nackte Menschen im Xbox Game Pass

Despot’s Game: Dystopian Army Builder erscheint im September und bringt den Kampf der nackten Menschen direkt in den Xbox Game Pass.

tinyBuild und Konfa Games bringen Despot’s Game: Dystopian Army Builder am 15. September auf den Markt und liefern das Spiel direkt im Xbox Game Pass aus. Der postapokalyptische Pixel-Roguelike-Autobattler kommt für PC via Steam und Epic Games Store, PlayStation 4/5, Xbox One/Series X|S inklusive Game Pass und Nintendo Switch, zusammen mit dem neuen Challenges-DLC.

Spielbeschreibung: „Eine Gruppe von Menschen wacht in einem seltsamen postapokalyptischen Labyrinth auf – nackt, ohne Erinnerungen und mit einem Haufen Waffen. Soll das ein Witz sein, ein verrücktes Experiment oder … ein Spiel? Das wirst du noch früh genug erfahren. Am besten versuchst du einfach nicht als Erster zu sterben!“

Nach einem Jahr verlässt Despot’s Game den Early Access mit überarbeiteten Mechaniken, brandneuen Quests, seltsamen, nie zuvor gesehenen Gegnern und Mutationen und einem erweiterten Soundtrack, um mickrige Menschen zu terrorisieren.

Rüstet eure zusammengewürfelten Einheiten mit 50 Waffen aus 10 einzigartigen Klassen aus, um nahezu unbegrenzte Möglichkeiten auf dem Schlachtfeld zu haben. Verwandelt verängstigte (und nackte!) Menschen in kampfbereite Revolverhelden, furchtlose Laserschwertschwinger, unerschütterliche Brezelwerfer und vieles mehr. Stellt euch 60 verschiedenen Monstern und Endgegnern, von riesigen Skeletten und untoten Zombies bis hin zur mythologischen Bestie Cerberus und einem riesigen menschenfressenden Kohlkopf.

„Despot’s Game verkörpert unsere Kindheit und unsere ganze Liebe zu Spielen in einem“, sagt Nikolay Kuznetsov, Game Creator, Konfa Games. „Die Waffen sind voller Ostereier, die Kultfilme, Fernsehsendungen, Spiele und Bücher repräsentieren, die wir in unserer Kindheit gelesen haben. Es macht wirklich Spaß, die Begeisterung der Spieler zu sehen, wenn sie sie wiedererkennen und sich mit ihnen identifizieren, denn ohne unsere Community wäre es nicht möglich gewesen, dieses Spiel zu entwickeln.“

Despot’s Game: Dystopian Army Builder erscheint am Donnerstag, den 15. September 2022 auf PlayStation 5|4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Steam und Epic Games für Windows PC für 19,99 Euro und ist vom ersten Tag an im Xbox Game Pass verfügbar. Es unterstützt die Sprachen Englisch, Russisch, brasilianisches Portugiesisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch, Japanisch, Koreanisch und vereinfachtes/traditionelles Chinesisch.