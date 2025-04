Destiny 2: Am Rande des Schicksals wird im Mai enthüllt

Autor:, in / Destiny 2

Bungie kündigt Enthüllungsevent für Destiny 2: Am Rande des Schicksals an.

Merkt euch den Termin vor und schließt euch Bungie am 6. Mai 2025 um 18:00 Uhr für ein Streaming-Event an. An diesem Tag wird der Entwickler die kommenden Inhalte für das nächste Destiny 2-Jahr vorstellen.

Die Entwickler werden während des Events über die erste Erweiterung und vieles mehr sprechen, die den Namen „Am Rande des Schicksals“ trägt.