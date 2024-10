Destiny 2: Aufzeichnung zum Wiedergänger-Livestream

Autor:, in / Destiny 2

Schaut euch die Aufzeichnung zur Präsentation von Destiny 2: Wiedergänger-Inhalten mit den Entwicklern an.

Ein neuer Destiny 2-Entwickler-Livestream gab einen Einblick in die Inhalte des ersten Akts der Destiny 2-Episode „Wiedergänger“, der am 8. Oktober erscheint. Im Stream präsentierte das Entwickler-Team neue Features wie die Zubereitung von Elixieren, Ansturm: Erlösung, neue Waffen und Artefakt-Perks sowie verschiedene andere Neuerungen.

Die Entwickler sprachen auch über die Story-Inhalte von „Wiedergänger“ und die Rückkehr einiger wichtiger Figuren des Destiny-Universums.

Außerdem enthüllte das Team umfassende Details zu Codename: Grenzen, dem neuen Destiny 2-Inhaltemodell, das für 2025 geplant ist. Dieses Modell umfasst zwei mittelgroße Erweiterungen pro Jahr und vier große kostenlose Updates, die auf eine nicht lineare Erzählung, umfangreiche Innovationen und bedeutende Verbesserungen der Hauptaktivitäten im Spiel ausgerichtet sind.

Der Umfang der Erweiterungen wird mit dem von Destiny: Erwachen der Eisernen Lords aus dem Jahr 2016 vergleichbar sein. Diese neuen Erweiterungen werden die übergreifende Geschichte von Destiny 2 maßgeblich beeinflussen und zusätzlich zu anderen Updates bedeutende Änderungen an Rüstungen einführen, wie zum Beispiel neue Stat-Spektren und Set-Boni, um die Build-Crafting-Optionen zu verbessern.

Hier gibt es einen Entwickler-Blog-Beitrag zum Thema Next-Gen-Rüstung in Destiny 2.

Destiny 2: Wiedergänger startet am Dienstag, den 8. Oktober, und der neue Dungeon „Vespers Domäne“ wird am Freitag, den 11. Oktober, zusammen mit dem allerersten Destiny 2-Dungeon-Rennen in Zusammenarbeit mit Twitch Rivals veröffentlicht.