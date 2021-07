Destiny 2: Bestimmte Waffen werden neu ausbalanciert

Autor:, in / Destiny 2

Bungie ist dabei, bestimmte Waffen wie Schrotflinten und einige Handkanonen in Destiny 2 neu auszubalancieren.

Bungie plant, am 6. Juli einen Waffen Rebalancing Patch für Destiny 2 zu veröffentlichen. So sollen in diesem Mid-Season-Update Schrotflinten und einige Handkanonen neu ausbalanciert werden, um weniger dominant im Schmelztiegel zu sein.

Die bevorstehenden Änderungen wurden im This Week at Bungie-Blogpost vorgestellt, der einen groben Überblick über das Update gibt, ohne zu tief in die eigentlichen Patch-Notes einzudringen. Es gibt eine ganze Reihe von Änderungen, die kommen, obwohl, einschließlich Tweaks zu Perks und ein paar Exotics, sowie einige bestimmte Waffe Archetypen.

Schrotflinten sind – und insbesondere die mit aggressivem Rahmen – im PvP ziemlich dominant. Bungie versucht, andere Schrotflintenmarken ein wenig nützlicher zu machen, indem man es den aggressiven etwas weniger wahrscheinlich macht, Spieler mit einem Schuss zu erledigen:

Der Kegelwinkel der Schrotflinte mit aggressivem Rahmen wurde von 4,0 auf 4,25 Grad erhöht.

Reduzierte Schrotflinten-Schadensabfall min um 2m.

Erhöht den maximalen Schadensabfall von Schrotflinten um 2 m.

Hinweis: Slug Shotguns sind von dieser Änderung nicht betroffen.

Handkanonen, die 120 Schuss pro Minute abfeuern – die Aggressive Frame-Handkanonen – dominieren die Meta bereits eine Weile. Bungie will sie so optimieren, dass auch andere Waffen, darunter Scout-Gewehre, Sturmgewehre und Pulsgewehre, im Schmelztiegel eine gute Figur machen:

Der Präzisionsschadensmultiplikator wurde von 1,8 auf 1,6 reduziert, wodurch ein Schadensbonus von 10 % verhindert wird, der im PvP ein Zweifach-Tapping ermöglicht.

Die minimale Abwurfdistanz der Zielhilfe wurde um 1-2m reduziert, abhängig vom Reichweitenwert.

Reduzierte minimale Schadensabnahmeentfernung um 1m (dies reduziert ihren Schadensabnahmevorteil gegenüber anderen Handkanonen auf 1m (wie üblich ist dies 1m vor dem Zoom-Skalar).

Bungie nerft das exotische Scout-Gewehr Dead Man’s Tale, um sie weniger dominant zu machen, und entfernt den Schadensabfall-Skalar, der sie beim Schießen aus der Hüfte genauso effektiv machte wie beim Zielen auf das Visier: