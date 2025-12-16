Destiny 2: Bringt die Akolythen von Dredgen Bael zur Strecke

Bringt die Akolythen von Dredgen Bael zur Strecke – im neuen Dungeon „Equilibrium“ in Destiny 2.

Der neue Dungeon „Equilibrium“ in Destiny 2: Renegades ist seit dem 13. Dezember 2025 um 18 Uhr MEZ für alle Spieler verfügbar, die Renegades besitzen.

Darin schließen sich Hüter mit Aunor Mahal zusammen, um tödliche Verteidigungsmaßnahmen auf Schiffen des Imperiums zu überwinden und die Akolythen von Dredgen Bael auf der Venus zur Strecke zu bringen. Spieler werden die Fregatte infiltrieren, um das Machtzentrum des Imperiums anzugreifen, und müssen sich dort Kämpfern stellen, die von der Dunkelheit gestärkt werden.

Parallel zum Start des Dungeons findet ein offizielles Dungeon-Rennen statt, bei dem Einsatztrupps die Aktivität im Wettkampfmodus absolvieren müssen. Der Wettkampfmodus wird in den ersten 48 Stunden aktiv sein – er bietet eine besonders schwere Herausforderung, bei der die Power der Spieler begrenzt ist und die Gegner aggressiver sind. Das erste Team, das den Dungeon abschließt, erhält eine personalisierte Trophäe.

Außerdem erhalten alle, die den Dungeon im Wettkampfmodus innerhalb der ersten 48 Stunden abschließen, die neue Exotische Solar-Armbrust „Erbstück“ sowie das exklusive Abzeichen „Fall des Dredgens“.

Der normale Modus wird aktiviert, sobald ein Einsatztrupp den Dungeon im Wettkampfmodus abgeschlossen hat. Die vollständigen Teilnahmebedingungen und Regeln können hier eingesehen werden.