Destiny 2: Bringt die Akolythen von Dredgen Bael zur Strecke

Der neue Dungeon „Equilibrium“ in Destiny 2: Renegades ist seit dem 13. Dezember 2025 um 18 Uhr MEZ für alle Spieler verfügbar, die Renegades besitzen.
Darin schließen sich Hüter mit Aunor Mahal zusammen, um tödliche Verteidigungsmaßnahmen auf Schiffen des Imperiums zu überwinden und die Akolythen von Dredgen Bael auf der Venus zur Strecke zu bringen. Spieler werden die Fregatte infiltrieren, um das Machtzentrum des Imperiums anzugreifen, und müssen sich dort Kämpfern stellen, die von der Dunkelheit gestärkt werden.
Parallel zum Start des Dungeons findet ein offizielles Dungeon-Rennen statt, bei dem Einsatztrupps die Aktivität im Wettkampfmodus absolvieren müssen. Der Wettkampfmodus wird in den ersten 48 Stunden aktiv sein – er bietet eine besonders schwere Herausforderung, bei der die Power der Spieler begrenzt ist und die Gegner aggressiver sind. Das erste Team, das den Dungeon abschließt, erhält eine personalisierte Trophäe.
Außerdem erhalten alle, die den Dungeon im Wettkampfmodus innerhalb der ersten 48 Stunden abschließen, die neue Exotische Solar-Armbrust „Erbstück“ sowie das exklusive Abzeichen „Fall des Dredgens“.
Der normale Modus wird aktiviert, sobald ein Einsatztrupp den Dungeon im Wettkampfmodus abgeschlossen hat. Die vollständigen Teilnahmebedingungen und Regeln können hier eingesehen werden.
Unglaublich wie lange dieses Spiel gepflegt wird.
Weil es gut ist. Punkt. Gerade Renegades ist fantastisch geworden und mehr Star Wars als jedes andere Spiel. Past perfekt ins Destiny-Universum ^^
Ist etwas spät die News.. der Dungeon ist ziemlich gut aber auch nicht sehr anspruchsvoll und wurde nach ein paar Stunden beendet.
Erwähneswert sind die wirklich gelungenen Bosskämpfe und die tolle Atmosphäre. Man kann sich eine schwarze Klinge fürs Laserschwert holen wenn man etwas Glück hat und die Exotische Waffe dropt auch ziemlich häufig. Das alles sogar auf der normalen Schwierigkeit. Also sehr sehr fair diesmal.
Spiele Destiny schon seit The Taken King. Mal mehr mal weniger da manche erweiterungen echter schrott waren. Renegades finde ich dagegen richtig gelungen. MAcht wieder spass
Heute beginnt übrigens auch die Weihnachtszeit in Destiny 2. The Dawning ist zurück und lädt Spieler vom 16. Dezember bis zum 6. Januar zum fröhlichen Plätzchenbacken ein.
Ich bin mit so vielen DLCs in dem Spiel im Rückstand.
Ich muss echt mal wieder reinschauen.
Irgendwann Fang ich auch mal damit an
Zu Anfangszeiten habe ich das Game auch gerne gezockt. Inzwischen leider raus
Keine Ahnung wie oft ich bei Destiny 2 reingeschaut habe weil ich das Spiel eigentlich nicht schlecht finde. Aber der Funke will nicht so richtig rüber springen und nach kurzer Zeit habe ich dann wieder aufgehört.
Ich bin , wie ein Vorredner ebenfalls sagte, derart in Rückstand, was die DLCs betrifft, da müsste ich schon mal drei Monate Urlaub haben, um einigermaßen aufholen zu können.