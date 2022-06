Destiny 2: Bungie arbeitet mit Rapper Uhmaayyze zusammen

Heute hat Bungie das zweite Video der „Ein Aufruf an Helden“-Serie veröffentlicht. Im Original-Track „My Story“ rappt Destiny 2-Community-Mitglied Uhmaayyze über seinen Werdegang zum Content-Creator und seine Leidenschaft für das Spiel. Für Destiny 2-Fans gibt es außerdem ein Hinter-den-Kulissen-Video, in dem Uhmaayyze über seine Reise spricht und erzählt, wie und wieso er zum Destiny 2-Content-Creator wurde.

Die „Ein Aufruf an Helden“-Kampagne von Bungie stellt die Geschichten von Destiny 2-Spieler:innen in den Fokus und feiert ihren vielfältigen „Heldentum“ – etwas, was die Gaming-Communities unterstützt und die Teilnahme an sozialen Online-Erlebnissen inklusiver gestaltet. Der in den Vereinigten Staaten lebende Uhmaayyze ist bekannt für seine positive Einstellung und seine Live-Freestyle-Raps während den Destiny 2-Livestreams.

Deshalb wurde ihm der Titel des „offiziellen“ Hypeman von Destiny verliehen. Das Hinter-den-Kulissen-Video zeigt die Reise des Creators nach Los Angeles, die Aufnahme des kollaborativen Original-Tracks und die Dreharbeiten zum Musikvideo „My Story“.

„Es ist großartig, wenn man an eine Community glaubt, die wiederum an einen selbst glaubt. Ich bin meiner Community und den Fans sehr dankbar, denn ohne sie wäre das nicht möglich“, sagte Uhmaayyze über seine Erfahrungen. „Ich habe mich bei diesen Dreharbeiten wie ein Superstar gefühlt. Alles an diesem Moment war wie ein wahr gewordener Traum. Ich möchte Bungie, dem Team von ICHI, meiner Familie und vor allem euch, den Fans und meiner Community, danken. Danke, dass ihr an mich glaubt, denn das ist erst der Anfang meiner Reise, und ohne euch wäre ich nicht hier. Glaubt an eure Träume, Hüter.“

Bungie wird weiterhin die Stories der Destiny 2-Community im Rahmen der „Ein Aufruf an Helden“-Reihe präsentieren.