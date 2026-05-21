Destiny 2: Bungie besiegelt das Ende des Spiels

Destiny 2 erhält im Juni 2026 sein finales Live-Service-Update und besiegelt somit das Ende des Spiels.

Nach fast zwölf Jahren hat Bungie offiziell bestätigt, dass Destiny 2 im Juni 2026 sein letztes großes Live-Service-Update erhalten wird. Damit endet die aktive Weiterentwicklung des Shooters nach der Erweiterung „The Final Shape“.

Wie das Studio bekannt gab, erscheint am 9. Juni 2026 mit „Destiny 2: Monument of Triumph“ das finale Inhaltsupdate. Bungie will damit nicht nur den Abschluss der bisherigen Reise markieren, sondern gleichzeitig den Übergang in eine neue Phase des Studios einleiten.

In der Mitteilung erklärt Bungie, dass Destiny künftig „über Destiny 2 hinaus“ weiterleben solle. Während die aktive Entwicklung eingestellt werde, bleibt das Spiel weiterhin online und spielbar – ähnlich wie das ursprüngliche Destiny.

Das vollständige Statement von Bungie übersetzt: „Seit fast zwölf Jahren hatten wir die Freude und die Ehre, gemeinsam mit euch das Destiny-Universum zu erkunden. Durch alle Höhen und Tiefen, Überraschungen und Erfolge hindurch war es ein außergewöhnliches Privileg, Destiny zusammen mit unserer Community aufzubauen. Auch wenn unsere Liebe zu Destiny 2 unverändert geblieben ist, wurde uns klar, dass wir nach The Final Shape den Punkt erreicht haben, an dem unsere gemeinsamen Welten – und Destiny selbst – über Destiny 2 hinaus weiterleben sollen. Während sich unser Fokus auf einen neuen Anfang für Bungie richtet, beginnen wir mit der Entwicklung unserer nächsten Spiele. Deshalb werden wir am 9. Juni 2026 das finale Live-Service-Update für Destiny 2 veröffentlichen und damit diesen neuen Weg als Studio einleiten. Auch wenn die aktive Entwicklung endet, werden wir sicherstellen, dass Destiny 2 weiterhin spielbar bleibt – genau wie das ursprüngliche Destiny heute noch. Viele Änderungen dieses letzten Updates sollen Destiny 2 zu einem einladenden Ort machen, zu dem Spieler jederzeit zurückkehren können. Wir sind stolz auf Destiny 2, auf die Orte, an die uns dieses Spiel geführt hat, und auf das Vermächtnis, das dadurch entstanden ist. Dank euch ist unser Universum riesig geworden – aufgebaut auf Jahren gemeinsamer Geschichten, Abenteuer und Siege. Vom Kosmodrom bis zum Pale Heart und der Lawless Frontier haben wir gemeinsam lebenslange Erinnerungen und Freundschaften geschaffen. Wir sind allen unglaublich dankbar, die diesen Weg mit uns gegangen sind. Aus tiefstem Herzen: Danke. Wir sehen uns zwischen den Sternen.“

Mit „Monument of Triumph“ plant Bungie außerdem eine umfangreiche Feier der gesamten Destiny 2-Geschichte. Spieler können sogenannte Legendary Marks verdienen, die Zugriff auf kostenlose Rüstungsornamente, Waffen-Engramme, kosmetische Gegenstände und weitere Belohnungen gewähren.

Die Entwickler betonen zudem, dass das finale Update deutlich umfangreicher ausfallen soll als frühere „Moments of Triumph“-Events. Neben neuen Belohnungen wird es zusätzliche Inhalte geben, die die vergangenen Jahre von Destiny 2 zusammenführen sollen.

Destiny 2: Monument of Triumph erscheint am 9. Juni 2026 für Xbox, PlayStation und PC.