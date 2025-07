Destiny 2: Cinematic-Trailer zu Am Rande des Schicksals

Autor:, in / Destiny 2

Neue Eindrücke vom Zielort Kepler, inklusive einem Cinematic-Trailer gab es im Livestream zu Destiny 2: Am Rande des Schicksals.

Bungie hat während eines Livestreams der Entwickler von Destiny 2 einen neuen Cinematic-Trailer für „Am Rande des Schicksals“ vorgestellt, das am 15. Juli erscheint.

In „Am Rande des Schicksals“ schließen sich die Spieler neuen und bekannten Gesichtern an, um die Geheimnisse des neuen Ziels Kepler zu erforschen und eine drohende Gefahr aufzudecken, die alles übertrifft, was die Wächter bisher über Sol zu wissen glaubten.

Während des Livestreams stellte das Destiny 2-Team das neue World Tiers-System mit einer Gameplay-Präsentation auf Kepler vor und hob dabei zielspezifische Fähigkeiten, Kampfbegegnungen, neue Kämpfer und vieles mehr hervor.

Außerdem wurde „Das Portal“ vorgestellt, ein neuer und optimierter Zugangspunkt für Spieler in Destiny 2, der es einfacher denn je macht, an gewünschten Aktivitäten teilzunehmen, Belohnungen zu verdienen, Bonus-Drops zu erhalten und erwerbbare Rüstungssets zu erhalten.

Vorbestellungen für „Jahr der Prophezeiung“ sind ab sofort möglich und beinhalten den Zugang zu „Am Rande des Schicksals“ am 15. Juli und „Renegades“ am 2. Dezember.

Wer die „Jahr der Prophezeiung Ultimate Edition“ vorbestellt, schaltet sofort das exotische Scharfschützengewehr „Neues Land auf der anderen Seite“, einen exklusiven exotischen Geist, ein exklusives legendäres Emblem, das exotische Emote „Jahr der Prophezeiung“ und das Ornament-Set-Bundle „Legenden der Dunklen Seite“ frei.