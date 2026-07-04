Nach den Bungie-Entlassungen fordert ein Destiny-2-Community-Manager mehr Verantwortung der Führungsebene.

Nach den jüngsten Entlassungen bei Destiny 2-Entwickler Bungie ist eine öffentliche Debatte über die Ursachen der Krise entbrannt. Community Manager Dylan „dmg04“ Gafner widerspricht dabei der Ansicht, dass allein die schwierige Marktlage für die Probleme der Spielebranche verantwortlich sei.

Ausgelöst wurde die Diskussion durch einen Beitrag des ehemaligen Square-Enix-Managers Jacob Navok, der argumentierte, die aktuelle Situation der Branche sei in erster Linie auf Marktbedingungen zurückzuführen.

Diesen Standpunkt teilte anschließend auch der ehemalige Bungie-Vizepräsident Mark Noseworthy und bezeichnete ihn als die beste Erklärung für die Entwicklungen der vergangenen Jahre.

Dem widerspricht Destiny 2-Community-Manager Dylan Gafner jedoch deutlich. Seiner Ansicht nach sei es irreführend, ausschließlich den Markt verantwortlich zu machen, ohne gleichzeitig die Verantwortung von Führungskräften zu hinterfragen, die über mehrere Jahre hinweg schlechte Entscheidungen getroffen hätten.

Missverständnisse räumte Gafner wenig später aus. Seine Kritik habe sich nicht persönlich gegen Mark Noseworthy gerichtet. Vielmehr wolle er darauf hinweisen, dass die Schwierigkeiten der Branche nicht allein mit den Marktbedingungen erklärt werden könnten und auch Managemententscheidungen eine wichtige Rolle gespielt hätten.

Die Aussagen zeigen, dass selbst innerhalb der Branche unterschiedliche Einschätzungen darüber bestehen, welche Faktoren maßgeblich zu den aktuellen Herausforderungen vieler Entwicklerstudios beigetragen haben.