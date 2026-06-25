Destiny 2: Community soll sich laut Bungie nicht für das Ende verantwortlich fühlen

Mit dem Ende der langfristigen Unterstützung von Destiny 2 hat sich Bungie mit einer emotionalen Botschaft direkt an die Community gewandt.

In den vergangenen Wochen wurde bekannt, dass Destiny 2 keine größeren Zukunftspläne mehr erhalten soll. Weder ein Nachfolger noch ein Spin-off oder umfangreiche neue Updates wurden angekündigt. Stattdessen konzentriert sich Bungie derzeit auf sein kommendes Projekt Marathon.

Trotz der Unsicherheit rund um die Zukunft der Marke zeigte die Community zuletzt noch einmal ihre Unterstützung. Zahlreiche Spieler kehrten zu Destiny 2 zurück und sorgten dafür, dass der Shooter zeitweise wieder an die Spitze der Steam-Charts kletterte. Laut Forbes-Autor Paul Tassi habe dies jedoch nichts an den langfristigen Plänen geändert. Eine Rückkehr der Reihe sei, wenn überhaupt, nur in einer sehr weit entfernten Zukunft denkbar.

Bungie-Community-Manager Dylan „dmg04“ Gafner machte deutlich, dass die Spieler keine Verantwortung für die aktuelle Situation tragen würden. In einer Botschaft an die Community erklärte er, dass die Fans bereits mehr für das Spiel und das Studio getan hätten, als man jemals erwarten könne.

„Ihr habt mehr für dieses Spiel und unser Studio getan, als man sich jemals hätte vorstellen können“, schrieb Gafner. Gleichzeitig betonte er, dass sich niemand Vorwürfe machen oder glauben solle, mehr hätte tun müssen. Man werde die gemeinsamen Erinnerungen an die vergangenen Jahre immer behalten.

Destiny 2 blickt auf eine Laufzeit von rund neun Jahren zurück und bleibt weiterhin spielbar. Auch wenn die Ära großer Erweiterungen und langfristiger Entwicklungspläne offenbar endet, zählt der Shooter zu den erfolgreichsten Live-Service-Spielen seiner Generation.

Für viele Spieler markiert die Entwicklung das Ende eines bedeutenden Kapitels, Bungie selbst macht jedoch deutlich: Die Community ist nicht der Grund dafür.