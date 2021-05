Destiny 2: Cross-Play Beta startet nächste Woche

Autor:, in / Destiny 2

Als vor ein paar Wochen die Saison des Spleißers in Destiny 2 startete, war es auch möglich Plattformübergreifend mit anderen Hütern zu spielen. Das war allerdings nicht beabsichtigt.

Bungie erkannte den Fehler und deaktivierte die Cross-Play-Funktion aber schon nach ein paar Tagen.

Im aktuellen Blog-Artikel schreibt der Entwickler, dass die Cross-Play-Funktion voraussichtlich in Season 15, also nach der aktuellen Season, verfügbar sein soll.

Bis dahin könnt ihr aber an einer Cross-Play-Beta teilnehmen. Diese findet bereits in der kommenden Woche, zwischen dem 25. und 27. Mai, in Destiny 2 statt.

Die Beta ist für alle Spieler verfügbar und erlaubt es euch eine Cross-Play-Vorhut-Strikes-Playlist zu nutzen. In dieser Playlist ist das Cross-Play aktiviert und ihr werdet mit Hütern auf PlayStation, Xbox, Steam und Stadia in der Spielersuche landen.

Das Cross-Play ist nur in dieser Form und in dieser Playlist aktiv. Ihr könnt keinen Plattformübergreifenden Einsatztrupp für andere Aktivitäten erstellen.

Als Zeichen der Wertschätzung erhaltet ihr für drei abgeschlossene Strikes in der Playlist das „Sternenkreuze”-Abzeichen.