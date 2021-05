Destiny 2: Cross-Play-Funktion deaktiviert und Absturz behoben

Mit dem Start der neuen Saison des Spleißers am Dienstag aktivierte Bungie aus Versehen die Cross-Play-Funktion in Destiny 2. Dadurch war es möglich Plattform-übergreifend mit Freunden außerhalb der eigenen Konsolenfamilie zu spielen.

Der Community Manager Cozmo ließ Spieler kurz darauf wissen, dass die Funktion noch nicht die volle Spielerfahrung widerspiegelt und man sich daran erfreuen soll, bis man die Funktion für die Öffentlichkeit wieder deaktiviere.

Mit dem gestrigen Hotfix schob der Entwickler dann einen vorläufigen Riegel vor das Cross-Play.

Neben dieser Fehlerbehebung wurde mit dem Hotfix außerdem ein Problem behoben, bei dem das Spiel beim Einloggen abstürzen konnte.

Auf Xbox-Konsolen hat der Hotfix eine Downloadgröße von knapp 554 MB.

We are seeing reports that some players are able to get a sneak peek at Crossplay.

This isn't meant to be live yet and is not representative of the full experience. We will be implementing a fix to remove public access later this week, but in the meantime feel free to partake. https://t.co/CKOfg1Fpq6

— Cozmo (@Cozmo23) May 12, 2021