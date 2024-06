Destiny 2: Die finale Form gestartet, Soundtrack veröffentlicht

Bungie hat weltweit Destiny 2: Die finale Form auf allen Plattformen veröffentlicht. Im letzten Kapitel der zehnjährigen „Saga um Licht und Dunkelheit“ von Destiny müssen sich die Hüter in Die finale Form gegen die Auslöschung erheben und sich ihrem größten Feind, dem Zeugen, stellen, um dem Krieg von Licht und Dunkelheit ein Ende zu setzen.

In Die finale Form liefern sich die Hüter einen epischen Kampf mit dem Zeugen, der versucht, das Schicksal des Universums durch seine verdrehten Pläne zu bestimmen.

Während ihres Abenteuers betreten sie den sagenumwobenen Reisenden und erkunden einen brandneuen Zielort: Das Bleiche Herz. Bei der Verfolgung des Zeugen im Bleichen Herzen schließen sich die Hüter mit ihren Verbündeten der Vorhut zusammen und stellen sich sowohl neuen als auch bereits bekannten Feinden.

Mit der Veröffentlichung von Die finale Form erhalten die Hüter noch nie dagewesene Kräfte, um im Kampf gegen ihren ultimativen Feind bestehen zu können, an vorderster Stelle steht der neue Prisma-Fokus.

Geschmiedet aus den Energien des Lichts und der Dunkelheit, ermöglicht Prisma den Spielern Arkus, Solar, Leere, Stasis und Strang zu einem einzigartigen Fokus ihrer Wahl zu kombinieren.

Wenn sie genügend Licht- und Dunkelheitsschaden verursachen, werden Spieler „Transzendent“, wodurch sie neue Granaten erhalten, die sowohl Licht- als auch Dunkelheitsschaden verursachen, sowie einen Bonus auf Waffenschaden und mehr.

Prisma bietet zahlreiche Möglichkeiten für das Buildcrafting und verfügt über mehr Fragmenttypen und Slots als andere Fokusse. Kombiniert mit den neuen Exotischen Klassengegenständen, die mit Die finale Form erscheinen – einer für jede Klasse – werden die Spieler ihre wahren Fähigkeiten als Hüter besser demonstrieren können als je zuvor.

Nach dem Start von Destiny 2: Die finale Form und der Begegnung der Hüter mit dem Zeugen wird Bungie am 11. Juni die erste Episode, Echos, veröffentlichen. In dieser ersten von drei eigenständigen Episoden, die im Laufe des Jahres von Die finale Form veröffentlicht werden, erwartet die Hüter nach dem Kampf mit dem Zeugen ein neues Abenteuer. Vom 11. Juni bis Anfang Oktober wird sich Echos über drei Akte entfalten – mit zahlreichen neuen Geschichten, Aktivitäten und Prämien.

Der neue Raid und das Rennen um World’s First starten am 7. Juni

Kurz nach dem Start von Die finale Form wird Bungie seinen neuesten Raid, Rand der Erlösung, veröffentlichen. Die Raids in Destiny sind anspruchsvolle Aktivitäten für sechs erfahrene Hüter, die ihr Geschick, ihr Teamwork und ihre Fähigkeiten auf die Probe stellen wollen, um die härtesten Herausforderungen im Spiel zu meistern.

Der Raid Rand der Erlösung wird für alle Besitzer von Die finale Form am 7. Juni um 19 Uhr MESZ verfügbar sein.

Mit dem Start des Raids Rand der Erlösung wird Bungie auch einen weltweiten Wettbewerb starten, um den Einsatztrupp zu krönen, der den Raid zuerst abschließt. Der erfolgreiche Einsatztrupp erhält einen einzigartigen „World’s First“-Titelgürtel für jedes Einsatztrupp-Mitglied und selbstverständlich den Ruhm, sich den „World’s First“-Titel geholt zu haben. Haltet nach der offiziellen Ankündigung des „World’s First“-Gewinnerteams in den Tagen nach der Veröffentlichung des Raids Ausschau.

Voraussetzung ist ein Mindestalter von 13 Jahren und ein Wohnsitz in einem teilnahmeberechtigten Land. Nichtig, wo verboten. Hier können die kompletten Regeln eingesehen werden.

Destiny 2: Die finale Form

Die finale Form ragt bedrohlich vor uns auf – eine albtraumhafte Lähmung der Realität nach der abnormalen Vorstellung des Zeugen. Die Hüter begeben sich auf eine gefährliche Reise in das Herz des Reisenden, versammeln die Vorhut und beenden den Krieg zwischen Licht und Dunkelheit.

Destiny 2: Die finale Form ist das letzte Kapitel der zehnjährigen „Saga um Licht und Dunkelheit“ von Destiny, in dem die Spieler neue Kräfte nutzen und sich neuen Herausforderungen stellen müssen.

Prisma – Zum ersten Mal in Destiny werden Spieler mit dem Prisma-Fokus die Kräfte der Dunkelheit und des Lichts verbinden. Sie bringen Licht und Dunkelheit in Einklang, um Transzendenz zu erlangen, neue Fähigkeiten freizuschalten und die wahre Macht von Prisma zu entfesseln.

Das Bleiche Herz – Ein Jahrzehnt lang haben die Spieler von Destiny fasziniert zum Reisenden hinaufgeblickt.

Und jetzt werden sie ihn zum ersten Mal betreten. Sie werden den neuen Zielort erkunden, eine Landschaft, in der die Spuren der früheren Taten der Hüter widerhallen. An diesem geheimnisvollen Ort werden die Spieler das Herz des Reisenden erforschen, das vom Zeugen manipuliert wurde.

Legendäre Kampagne – Noch nie stand mehr auf dem Spiel, noch nie gab es eine größere Herausforderung. Die Legendäre Kampagne kehrt mit Die finale Form zurück und bietet großzügige Prämien sowie eine gewaltige Herausforderung, der sich die Hüter nur mit ihrem Einsatztrupp stellen können.

Exotische Klassengegenstände – Zum ersten Mal in Destiny 2 können Spieler Exotische Klassengegenstände ausrüsten. Diese Gegenstände werden beliebte Perks aus anderen bekannten Exotischen Ausrüstungen und sogar aus anderen Klassen enthalten. Die Spieler können somit erstmals zwei Perk-Fähigkeiten kombinieren.

Die Gräuel – Diese feindliche Fraktion, die mit dem Zeugen verbündet ist, umfasst mehrere neue Gegnertypen in Destiny 2:

Die Grimm: Äußerst agile, fliegende Feinde, deren durchdringende Schreie Hüter verlangsamen und ihre Fähigkeiten unterdrücken können.

Äußerst agile, fliegende Feinde, deren durchdringende Schreie Hüter verlangsamen und ihre Fähigkeiten unterdrücken können. Die Husk: Diese Kämpfer, die hauptsächlich auf Nahkämpfe setzen, sind blitzschnell und extrem gefährlich. Sie besitzen gigantische Doppelklingen und die Fähigkeit, einen zweiten Angriff zu starten, der als Spuk bekannt ist.

Diese Kämpfer, die hauptsächlich auf Nahkämpfe setzen, sind blitzschnell und extrem gefährlich. Sie besitzen gigantische Doppelklingen und die Fähigkeit, einen zweiten Angriff zu starten, der als Spuk bekannt ist. Der Weber und der Betreuer: Diese Psion-ähnlichen Kämpfer beherrschen Strang bzw. Stasis und können Hüter an Ort und Stelle einfrieren oder sie über das ganze Schlachtfeld zerren.

Diese Psion-ähnlichen Kämpfer beherrschen Strang bzw. Stasis und können Hüter an Ort und Stelle einfrieren oder sie über das ganze Schlachtfeld zerren. Das Omen und die Heroldin: Diese Unterwerferinnen, die Stasis und Strang beherrschen, führen die Gräuel in die Schlacht.

Neuer Raid: Rand der Erlösung – Es ist Zeit, sich dem Zeugen zu stellen. Der Raid erscheint am 7. Juni.

Die finale Form + Jahrespass-Edition ist jetzt für alle Plattformen erhältlich. Zusätzlich zu den Inhalten der Standard Edition von Die finale Form (die Erweiterung Die finale Form, ein Raid sowie Zugang zu den Episoden „Echos“) enthält die Die finale Form + Jahrespass-Edition:

Zugang zu allen Episoden von Die finale Form bei Veröffentlichung: Echos, Wiedergänger, Ketzerei.

„Die finale Form“-Dungeon-Key – Schaltet zwei Dungeons frei, die im Jahr von „Die finale Form“ erscheinen.

Sofortige Freischaltung des Fusionsgewehrs Flächenschuss samt Ornament.

Exotische Geste, Exotischer Geist.

3x Geheimversteck – Das Geheimversteck mit hochwertigen Gegenständen kann zu Beginn jeder Destiny 2-Episode im Jahr von Die finale Form verdient werden. Es enthält eine Aszendenzlegierung, Aszendenten-Bruchstücke, eine Exotische Chiffre, Upgrade-Module und einen Exotischen Kosmetik-Gegenstand.

Dungeons & Dragons x Destiny 2

Anlässlich der Veröffentlichung von Destiny 2: Die finale Form enthüllte Bungie eine neue Crossover-Partnerschaft zwischen Destiny 2 und Dungeons & Dragons von Wizards of the Coast, die Gegenstände in Destiny 2 bietet, die von dem legendären Pen-&-Paper-Rollenspiel inspiriert sind.

Hüter können sich mit den neuen von Dungeons & Dragons inspirierten Rüstungsornamenten – eines für jede Hüter-Klasse – sowie mit D&D-Accessoires wie einem Exotischen Geist, einem Exotischen Schiff und einem Exotischen Sparrow auf die schwierigsten Begegnungen vorbereiten. Außerdem wird im Bungie Store eine Vinylfigur der Augentyrann-Geist-Hülle angeboten, die von dem gefürchteten vieläugigen Monster aus dem D&D-Universum inspiriert ist.

Episode: Echos

Die erste Destiny 2-Episode, Echos, wird eine Woche nach dem Start von Die finale Form veröffentlicht. Echos ist die erste von drei Episoden, die in Destiny 2 im Jahr von Die finale Form erscheinen werden. In drei Akten, die zwischen dem 11. Juni und Anfang Oktober erscheinen, stürzen sich die Hüter in dieser Episode in ein neues Abenteuer, nachdem sie den Zeugen konfrontiert haben.

In dieser eigenständigen Geschichte erleben sie spannende Abenteuer in neuen Aktivitäten und können sich brandneue Prämien verdienen.