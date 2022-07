Destiny 2: Diese Probleme wurden mit dem neuen Hotfix behoben

Autor:, in / Destiny 2

Der neue Hotfix für Destiny 2 gewährt in weiteren Aktivitäten jetzt Silberzweige, die für das Sonnenwende-Event benötigt werden.

Bungie führte kürzlich Wartungsarbeiten an den Servern von Destiny 2 durch, um einen Hotfix für Spieler bereitstellen zu können.

Aktuell befinden sich Spieler in der zweiten Woche des Events „Sonnenwende“, in dem die Hüter sich eine neue Rüstung samt Glühen und mehr in der Luftzone erspielen können.

Um die Rüstung aufzuwerten, benötigt ihr das Material „Silberzweige“. Mit dem Hotfix wurde jetzt das Problem behoben, bei dem es das benötigte Material nach Abschluss einiger Aktivitäten nicht immer als Belohnung gab.

Was der Entwickler außerdem mit dem Hotfix behoben hat, erfahrt in den Patch Notes.

Hotfix 4.1.5.1 Patch Notes Aktivitäten Ein Problem wurde behoben, durch das beim Abschluss bestimmter Aktivitäten keine Silberzweige gewährt wurden. Ihr könnt sie jetzt durch die folgenden Aktivitäten erhalten: Trennung Altäre der Sorgen Albtraum-Eindämmung Der Blinde Quell Mutproben der Ewigkeit Patrouillen

Ein Problem wurde behoben, bei dem die Kampagnen-Mission „Die Ermittlung“ ausgenutzt werden konnte, um schnell viele Silberzweige zu erhalten.

Zur „Leuchtfeuer-Party“-Aktivität wurden wöchentliche Modifikatoren hinzugefügt. Gameplay und Aktionen Ein Problem wurde behoben, bei dem die diesjährigen Sonnenwende-Rüstungsornamente bei ausgerüstetem Stasis-Fokus einen violetten und keinen blauen Farbton angezeigt haben.

Ein Problem wurde behoben, bei dem das Ursprungsattribut „Traumjob“ für andere Waffen aktiviert werden konnte, was einen Überfluss für alle ausgerüsteten Waffen gewährte. Ihr alle schuldet einem gewissen Dungeon-Boss eine Entschuldigung.

Ein Problem wurde behoben, bei dem „Das Letzte Wort“ mehr Schaden als beabsichtigt verursachte. Plattformen und Systeme Ein Problem wurde behoben, bei dem Spieler:innen die Inhalte des Küsten-Pakets nicht erhielten.