Destiny 2: Director gesteht Fehlschlag von The Edge of Fate ein

Der Director von Destiny 2, Tyson Green, hat erklärt, dass die Erweiterung The Edge of Fate nicht den Erwartungen der Spieler entsprach, die nach dem Abschluss der Light and Darkness Saga weiterhin aktiv geblieben sind.

Die Veröffentlichung von The Final Shape markierte das Ende einer zehnjährigen Handlung, die viele Destiny-Spieler über mehrere Konsolengenerationen begleitet hat. Nach diesem Finale wechselten zahlreiche Spieler zu anderen Titeln, da der Abschluss der Saga ein natürlicher Ausstiegspunkt war.

Bungie leitete mit The Fate Saga eine neue langfristige Geschichte ein, die im Juli 2025 mit The Edge of Fate begann.

Die zweite Erweiterung mit dem Titel Renegades erscheint am 2. Dezember und orientiert sich thematisch an Star Wars. Laut Green gelang der Start dieser neuen Saga jedoch nicht wie geplant. Er betonte, dass The Edge of Fate zu sehr auf das reine Hochleveln setzte und zu wenig lohnende Inhalte bot, um die Spieler nachhaltig zu motivieren.

Green erläuterte, dass The Final Shape viele offene Handlungsstränge zusammengeführt hat und Spieler zufriedenstellende Abschlüsse erleben konnten. Nach diesem Höhepunkt fiel die Spielerzahl deutlich ab.

Bungie wollte jedoch weiterhin Inhalte für Destiny 2 entwickeln und neue Geschichten im bekannten Universum erzählen. Der Übergang zur Fate Saga wurde aus geschäftlicher Sicht notwendig, obwohl die Umsetzung aus Greens Sicht nicht optimal verlief.

Die Kritik konzentriert sich vor allem darauf, dass The Edge of Fate zu wenig Anreize bot, um Spieler langfristig zu binden. Das Team arbeitet nun daran, Destiny 2 weiterzuentwickeln und Inhalte zu liefern, die sowohl Xbox-Spielern als auch Gamern anderer Plattformen ein motivierendes und fortlaufend relevantes Spielerlebnis sichern.