Destiny 2: Dritter Akt von Ketzerei gestartet

Stürzt euch ab sofort in Destiny 2 in den dritten Akt von Ketzerei und schaltet neue Inhalte frei.

Es ist an der Zeit, sich zu erheben und sich dem Schar-Pantheon entgegenzustellen. Der dritte Akt von Destiny 2: Ketzerei hat begonnen, der neue Story-Inhalte, neue Artefakt-Mods, aktualisierte Begegnungen in der Niederwelt und im Hof der Klingen, den überarbeiteten Strike „Die Sonnenlose Zelle“ aus dem Original-Destiny-Spiel und vieles mehr mit sich bringt, das Hüter auf dem Grabschiff entdecken können.

Mit dem dritten Akt erhält die neue Exotische Maschinenpistole „Karrengespann“ zwei neue Katalysatoren sowie ihren fünften und letzten intrinsischen Perk, der verdient werden kann.

Für Hüter, die gerne physische Waffenrepliken besitzen wollen: Schließt die Derealisation-Mission ab und erhaltet den „Gewählter Pfad“-Triumph bis zum 6. Mai 2025, 18:59 Uhr MESZ, um das Bungie-Prämienangebot für den Kauf der Exotischen Armory Collection: Karrengespann freizuschalten.

In dem Piratenabenteuer Sea of Thieves geht es in einer offenen Welt mit Destiny-Flair über die hohe See. Die neuen Lichtträger-Gegenstände enthalten eine Vielzahl neuer, von Destiny inspirierter Kosmetik, damit ihr eure Klasse stilgerecht vertreten könnt. Also ab an Bord!

Es warten Schiffe im Jäger-, Warlock- und Titan-Design, inklusive Sammlerkosmetik und Schiffswappen. Zusätzlich dazu findet ihr eine Auswahl an Waffen und ein Kostümset, mit denen ihr euch für euer nächstes Abenteuer auf hoher See in Schale schmeißen könnt.

Außerdem ist das Brawlhalla: Hüter-Crossover-Event jetzt live und bietet spielbare Jäger-, Titan- und Warlock-Crossover-Charaktere, die mit klassischen Waffen und Rüstungen ausgestattet sind. Die Geister-Gefährten und der legendäre Rakentenwerfer „Gjallarhorn“ sind auch in exklusiven Paketen für Hüter erhältlich, die mehr aus ihrem Spielerlebnis in Brawlhalla machen möchten.

Die Triumphmomente sind immer noch im Gange! Mit diesem Event werden die Errungenschaften der Hüter im „Die finale Form“-Jahr gefeiert. Alle Hüter können Triumphe in verschiedenen Aktivitäten abschließen und sich exklusive Prämien und den begehrten MMXXIV-Titel sichern, der nur für eine begrenzte Zeit verfügbar ist.

In Kürze steht für alle Hüter das Event „Ritual der Neun“ an und bietet einzigartige Dungeon-Herausforderungen und überarbeitete Dungeon-Waffen mit einem unverwechselbaren Design im Stil der Neun. Zudem wird bald der neue PvP-Modus „Schwermetall“ erscheinen, in dem die Hüter mit Destiny 2-Bombern und -Dracons in den Kampf ziehen können.