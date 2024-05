Destiny 2: Dungeons & Dragons-Crossover angekündigt

Autor:, in / Destiny 2

Mit dem Crossover zu Dungeons & Dragons ruft Bungie zu einer Fashioninitiative am 4. Juni auf.

Bungie hat eine neue Kollaboration mit Wizards of the Coast und Dungeons & Dragons angekündigt. Hüter können jetzt ihrer bardischen Inspiration freien Lauf lassen, wenn sie Outfits mit brandneuen Kosmetikgegenständen im Spiel zusammenstellen. Ab dem 4. Juni, zeitgleich zum Start von Destiny 2: Die finale Form, werden im Everversum-Store Looks im Faerûn-Stil erhältlich sein.

Die neuen Rüstungssets beinhalten das „Überlegener Drache“-Set für Titanen, das Spektralversetzer-Set für Jäger und das Herrschaftsschinder-Set für Warlocks. Außerdem enthält das Abenteurer-Paket ein Drachenkönigin-Schiff, den „Eulenbär-Streitwagen“-Sparrow und die „Augentyrann“-Geist-Hülle.

Des Weiteren werden Kosmetikgegenstände wie z. B. der „Bigbys Faust“-Finisher sowie die „Natural 20“-Geste erhältlich sein. Jedes Mal, wenn diese Geste ausgeführt wird, „erhaltet“ ihr einen Random Roll – so, wie die Schicksale es entschieden haben.

Zusätzlich zu diesen Gegenständen im Spiel wird im Bungie Store eine Vinyl-Figur der Betrachter-Geist-Hülle angeboten. Sie ist eine Anlehnung an das einäugige, schwebende Monster aus dem Dungeons & Dragons-Universum.

Diese Woche wurden außerdem die ersten Looks im Rahmen des Cosplay-Kosmodroms enthüllt: Kamichan83 und IlGritz präsentierten ihre Cosplays von Krähe und Cayde-6. Fans der Destiny 2-Charaktere und die Cosplay-Community können sich schon auf weitere Cosplays kommen, die in naher Zukunft präsentiert werden. Schaut für weitere Informationen zum Cosplay-Kosmodrom auf diesem Blog vorbei.

Nächsten Dienstag, am 4. Juni, beginnt Destiny 2: Die finale Form. Hüter werden sich für einen epischen Showdown mit dem Zeugen ins Innere des Reisenden begeben, um ihn davon abzuhalten, die Realität nach seinem Geschmack in Form eines grotesken Albtraums erstarren zu lassen. Spieler schließen sich dafür der Vorhut und Cayde-6 an, durchqueren das Bleiche Herz und stellen sich der Armee des Zeugen. Sie werden neue Feinde bekämpfen, durch surreale Landschaften reisen und Prismatische Kräfte nutzen, die Licht und Dunkelheit vereinen.