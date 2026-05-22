Destiny 2: Entwicklungsende sorgt für Kritik an ehemaligem Bungie-CEO

Das Ende der aktiven Entwicklung von Destiny 2 führt zu deutlicher Kritik an der Führung von Bungie.

Mit dem Ende der aktiven Entwicklung von Destiny 2 rückt die Diskussion um die Führung von Bungie erneut in den Mittelpunkt der Community.

Auslöser sind unter anderem Aussagen des ehemaligen Bungie-Autors Robert Brookes, der die aktuelle Situation öffentlich kommentierte und dabei deutliche Kritik an der früheren Unternehmensleitung äußerte.

Brookes, der selbst 2024 im Zuge umfangreicher Entlassungen das Studio verlassen musste, war maßgeblich an der Story-Entwicklung mehrerer Erweiterungen beteiligt, darunter auch The Final Shape.

In seiner Reaktion machte er insbesondere den ehemaligen CEO Pete Parsons für die Entwicklung verantwortlich. Parsons hatte das Studio in einer Phase großer Umstrukturierungen verlassen, nachdem Bungie zuvor mit internen Problemen und Kritik konfrontiert war.

Die Vorwürfe richten sich dabei nicht nur gegen einzelne Entscheidungen, sondern spiegeln eine breitere Unzufriedenheit mit der strategischen Ausrichtung der vergangenen Jahre wider.

Bereits zuvor stand das Management wegen Entlassungen, interner Kulturprobleme und ambitionierter, aber letztlich nicht erfüllter Expansionspläne in der Kritik.

Innerhalb der Community wird gleichzeitig betont, dass die Arbeit der Entwickler selbst weiterhin hoch geschätzt wird, während die Verantwortung für die aktuelle Situation eher auf Führungsebene gesehen wird.

Mit dem Auslaufen der aktiven Entwicklung endet für viele Spieler eine prägende Ära. Gleichzeitig bleibt die Zukunft der Marke unklar, auch wenn Bungie angekündigt hat, zu einem späteren Zeitpunkt weitere Informationen zur Zukunft von Destiny zu teilen.