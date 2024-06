Destiny 2: Episode Echos startet heute

Autor:, in / Destiny 2

Bungie einen neuen Trailer mit weiteren Details zu Jahr 10 von Destiny sowie einen Launch-Trailer für Destiny 2: Echos veröffentlicht, der heute mit dem Reset erscheint. Im Laufe des Jahres von Destiny 2: Die finale Form werden drei Episoden veröffentlicht, deren Handlung sich mit der Zeit nach der Saga um Licht und Dunkelheit befasst.

Nach Echos erscheint Wiedergänger, eine Geschichte voller dunkler Fantasie und gruseliger Elemente, in deren Mittelpunkt die Gefallenen stehen. Auf Wiedergänger folgt Ketzerei, in der es um das Pantheon der Schar geht.

Zudem werden die Spieler an einen beliebten Zielort in Destiny zurückgebracht: Das Grabschiff. Nach dem Jahr von Die finale Form wird Destiny 2 an der Entwicklung von Codename: Grenzen weiterarbeiten. Mehr dazu werden wir demnächst berichten.

Die tapferen Hüter kämpften an vorderster Front, um den Zeugen zu besiegen und seine finale Form zu stoppen. Nach der entscheidenden Schlacht wurden geheimnisvolle Objekte von immenser Macht, bekannt als Echos, im gesamten System verstreut.

Die Spieler müssen in Echos herausfinden, was es mit diesen Objekten auf sich hat, und gelangen dabei zum Nessus, einem Planeten im Wandel. Gemeinsam mit Failsafe, dem 14. Heiligen und Osiris ziehen die Hüter gegen eine wachsende Armee von Vex und einen mysteriösen neuen Feind in den Kampf.

Jede Episode besteht aus drei Akten, die jeweils etwa sechs Wochen dauern. Der zweite Akt von Echos erscheint am 16. Juli und der dritte Akt am 27. August. Jeder Akt bietet neue Aktivitäten und Missionen, darunter beispielsweise die neue Aktivität „Infiltrationsprogramm“ für drei Spieler, die im ersten Akt von Echos erscheint. Zudem werden mit Echos neue Waffen und Rüstungen, weitere freischaltbare Saison-Artefakte, der Saisonpass und vieles mehr veröffentlicht.

Weitere Informationen zu Echos gibt es in unserem neuesten Entwickler-Einblick-Artikel.

Hüter aus der ganzen Welt kämpften darum, als erstes Team die letzte Schlacht gegen den Zeugen einzuleiten und zusammen mit den Verbündeten des Reisenden den ultimativen Kampf auszutragen. Glückwunsch an Team Parabellum – den ersten Einsatztrupp von insgesamt sechs, der den Raid im Wettkampfmodus abgeschlossen hat.

Alle sechs Mitglieder erhalten den „World’s First“-Titel-Gürtel und werden für immer als die „World’s First-Champions von Rand der Erlösung“ bekannt sein. Außerdem erhalten sie vom schwedischen 3D-Artist Ohlac ein speziell angefertigtes Kunstwerk, das ihren Einsatztrupp darstellt.

Spieler, die den Raid vor dem 25. Juni um 18:59 Uhr MESZ abschließen, können für ihre Leistung die exklusive „Rand der Erlösung“-Raid-Jacke und die Umhängetasche „Kadet Sling“ von Chrome Industries via Bungie-Prämien erwerben. Spieler, die den Raid bis zum 8. Oktober um 18:59 Uhr MESZ abschließen, können den entsprechende Raid-Pin kaufen.

Spieler, die alle relevanten Herausforderungen abschließen, erhalten den Titel „Ikonoklast:in“. Wer sich diesen Titel vor dem 31. Dezember um 18:59 Uhr MESZ verdient, kann außerdem den „Ikonoklast:in“-Titel-Pin erwerben. Alle genannten Produkte können im Bungie Store erworben werden, sobald sie im Spiel verdient wurden.