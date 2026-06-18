Destiny 2: Erfolgreiches Finale soll Entlassungen bei Bungie nicht verhindert haben

Trotz starker Spielerzahlen und hoher Einnahmen mit dem finalen Update von Destiny 2 soll Bungie weiterhin vor umfangreichen Entlassungen stehen.

Der große Abschluss von Destiny 2 hat laut einem neuen Insider-Bericht nichts an der angespannten Lage bei Entwickler Bungie geändert.

Zwar sorgte das finale Update zuletzt für einen deutlichen Anstieg der Spielerzahlen und brachte Destiny 2 zeitweise sogar vor zahlreiche andere Titel in den Steam-Umsatzcharts, intern soll sich die Situation beim Studio jedoch nicht verbessert haben.

Der Journalist und Insider Paul Tassi berichtet unter Berufung auf eigene Quellen, dass bei Bungie weiterhin mit umfangreichen Entlassungen gerechnet werde. Bereits zuvor waren Berichte aufgetaucht, wonach im Rahmen der geplanten Sommermaßnahmen mehrere Hundert Stellen betroffen sein könnten. Eine konkrete Zahl konnte Tassi zwar nicht bestätigen, sprach jedoch ebenfalls von signifikanten Einschnitten.

Besonders bemerkenswert ist dabei die Antwort, die Tassi nach eigenen Angaben von internen Quellen erhielt. Auf die Frage, ob der kommerzielle Erfolg des finalen Destiny-2-Updates die Situation bei Bungie verbessert habe, sei lediglich mit einem klaren „Nein“ geantwortet worden.

Hinzu kommen Berichte über das Ende der regulären Unterstützung für Destiny 2. Demnach soll noch ein abschließender Hotfix erscheinen, bevor die aktive Weiterentwicklung weitgehend eingestellt wird. Künftig sollen Eingriffe nur noch erfolgen, wenn schwerwiegende Probleme auftreten, die das Spiel unmittelbar beeinträchtigen.

Offizielle Stellungnahmen von Bungie zu den aktuellen Gerüchten liegen bislang nicht vor. Entsprechend sollten die Angaben derzeit als unbestätigte Berichte eingeordnet werden.