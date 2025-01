Destiny 2: Erster Ketzerei-Akt und Star Wars Crossover vorgestellt

Die Destiny 2-Entwickler haben die kommenden Inhalte für den ersten Akt von Destiny 2: Ketzerei vorgestellt, der am 4. Februar 2025 veröffentlicht wird. Während des Präsentationsstreams erzählte das Story-Team von der Rückkehr des Grabschiffs, dem kultigen Schar-Schiff aus dem Original-Destiny-Spiel, sowie von der Wiederkehr vertrauter Freunde und Feinde und der Entdeckung eines neuen Echos.

Die Entwickler stellten außerdem die neue Aktivität „Die Niederwelt“, neue Waffen und Ausrüstungsgegenstände, neue Fokus-Aspekte und das bevorstehende „Erschütterte Lehre“-Dungeon-Rennen vor, das am 7. Februar startet.

Um mehr über die nächste Episode von Destiny 2 zu erfahren, die nächste Woche erscheint, könnt ihr euch hier den kompletten Livestream ansehen.

Im Rahmen dieses Streams hat Bungie in Zusammenarbeit mit Lucasfilm Games angekündigt, dass sie von Star Wars inspirierte Gegenstände in Destiny 2 einführen werden. Unter anderem wird es Rüstungsornamente geben, die von Troopern und königlichen Wachen des Galaktischen Imperiums inspiriert sind.

Diese neuen Sets und Accessoires bringen zum Start der Destiny 2-Episode „Ketzerei“ am 4. Februar thematische Elemente aus dem Star Wars-Universum ins Sonnensystem.

Game2Give 2025 hat offiziell begonnen und bringt die Community der Bungie Foundation und 200 Top-Content-Creator zusammen, um gemeinsam bedürftigen Menschen zu helfen. Diese jährlich stattfindende Initiative unterstützt die Mission der Bungie Foundation, das Wohlergehen von Kindern zu verbessern, benachteiligten Menschen zu helfen und globale Communitys in Zeiten der Not zu unterstützen.

Zu den diesjährigen Spendenanreizen gehören ein neues exklusives Abzeichen, eine Geste und ein Sparrow. Weitere Abzeichen kehren mit dem Abzeichen-Tresor zurück und geben den Hütern die Möglichkeit, sich Fan-Lieblinge aus der Vergangenheit zu sichern. Das Event umfasst Livestreams mit lustigen Herausforderungen, exklusiven Giveaways und einer Auktion für seltene Gegenstände. Der Höhepunkt des Events findet am 6. Februar mit einem großen Livestream statt.

Darüber hinaus unterstützt Game2Give die von den verheerenden Waldbränden in Los Angeles betroffenen Menschen mit einem exklusiven Vorbesteller-Shirt- und Abzeichen-Paket, bei dem mindestens 15 Dollar pro Bestellung an die California Fire Foundation und Direct Relief gespendet werden. Mehr Infos findet ihr im „Diese Woche in Destiny“-Artikel von letzter Woche. Besucht www.game2give.com für weitere Details zu Game2Give und um herauszufinden, wie ihr an die Bungie Foundation spenden könnt.