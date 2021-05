Destiny 2: Exotischer Beinschutz bei Jäger und Warlock genervt

Autor:, in / Destiny 2

Sowohl der exotische Beinschutz des Jägers als auch des Warlocks wurden mit dem neusten Hotfix in Destiny 2 genervt.

Bungie hat mit dem neusten Hotfix Fehler bei zwei der neuen exotischen Gegenstände in Destiny 2 ausgebügelt.

So erhielt der Beinschutz Sternverschlinger-Schuppen beim Jäger unbeabsichtigt auch den Schadensbuff für Waffen und Granaten. Der Buff ist, wie auch in der Beschreibung angegeben, aber nur für die Super-Fähigkeit gedacht.

Und auch die Stiefel des Tüftlers funktionierten nicht wie von den Entwicklern gedacht. So konnte man mehr heilende Nobelsucher erschaffen als beabsichtigt, wen man ein Rift betrat und es wieder verließ.

Für den Abschluss der wöchentlichen Beutezüge beim Spleißer-Servitor in der H.E.L.M. erhalten Hüter jetzt wie beschrieben Spitzenausrüstung. Und auch in der Aktivität Vorzeichen können Spieler ihr Power Level erhöhen, in dem sie Spitzenausrüstung erhalten.