Destiny 2: Fans planen Spieleransturm nach Bungies Support-Ende

Nach der Ankündigung des Support-Endes für Destiny 2 organisiert die Community eine groß angelegte Rückkehraktion, um ein Zeichen für die Zukunft der Reihe zu setzen.

Im Mittelpunkt steht der 9. Juni, an dem das letzte Inhaltsupdate für Destiny 2 veröffentlicht werden soll. Auf Reddit rufen zahlreiche Fans dazu auf, an diesem Tag erneut ins Spiel einzuloggen und möglichst hohe Spielerzahlen zu erreichen.

Auslöser der Aktion ist Bungies Entscheidung, die laufende Entwicklung von Destiny 2 einzustellen und den Fokus künftig auf den Extraction-Shooter Marathon zu legen. Berichten zufolge befindet sich derzeit zudem kein Destiny 3 in Entwicklung.

Einige Spieler hoffen, durch einen massiven Ansturm die Server an ihre Belastungsgrenzen zu bringen und damit die weiterhin hohe Nachfrage nach der Marke zu demonstrieren. In den Diskussionen wird zudem darauf verwiesen, dass Marathon laut Steam-Daten zuletzt deutlich niedrigere Spielerzahlen erreichte als viele Fans erwartet hatten.

Die Resonanz innerhalb der Community fällt entsprechend emotional aus. Zahlreiche ehemalige Spieler kündigten an, für einen letzten Besuch nach Destiny 2 zurückzukehren. Andere sprechen von einer symbolischen Abschiedsveranstaltung für die langjährige Online-Shooter-Reihe.

Parallel dazu wächst auch eine Petition, die Sony zur Genehmigung von Destiny 3 bewegen soll. Nach aktuellen Angaben haben bereits mehr als 265.000 Personen die Initiative unterstützt.

Zusätzliche Aufmerksamkeit dürfte Destiny 2 am 9. Juni auch durch die Aufnahme in PlayStation Plus Extra und Premium erhalten. Zeitgleich wird die Destiny 2: Legacy Collection (2025) inklusive der Erweiterung The Final Shape für Abonnenten verfügbar gemacht.