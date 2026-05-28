Destiny 2: Fans planen Spieleransturm nach Bungies Support-Ende

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Image: Bungie

Die Destiny-Community reagiert mit einer groß angelegten Protestaktion auf Bungies Pläne.

Nach der Ankündigung des Support-Endes für Destiny 2 organisiert die Community eine groß angelegte Rückkehraktion, um ein Zeichen für die Zukunft der Reihe zu setzen.

Im Mittelpunkt steht der 9. Juni, an dem das letzte Inhaltsupdate für Destiny 2 veröffentlicht werden soll. Auf Reddit rufen zahlreiche Fans dazu auf, an diesem Tag erneut ins Spiel einzuloggen und möglichst hohe Spielerzahlen zu erreichen.

Auslöser der Aktion ist Bungies Entscheidung, die laufende Entwicklung von Destiny 2 einzustellen und den Fokus künftig auf den Extraction-Shooter Marathon zu legen. Berichten zufolge befindet sich derzeit zudem kein Destiny 3 in Entwicklung.

Einige Spieler hoffen, durch einen massiven Ansturm die Server an ihre Belastungsgrenzen zu bringen und damit die weiterhin hohe Nachfrage nach der Marke zu demonstrieren. In den Diskussionen wird zudem darauf verwiesen, dass Marathon laut Steam-Daten zuletzt deutlich niedrigere Spielerzahlen erreichte als viele Fans erwartet hatten.

Die Resonanz innerhalb der Community fällt entsprechend emotional aus. Zahlreiche ehemalige Spieler kündigten an, für einen letzten Besuch nach Destiny 2 zurückzukehren. Andere sprechen von einer symbolischen Abschiedsveranstaltung für die langjährige Online-Shooter-Reihe.

Parallel dazu wächst auch eine Petition, die Sony zur Genehmigung von Destiny 3 bewegen soll. Nach aktuellen Angaben haben bereits mehr als 265.000 Personen die Initiative unterstützt.

Zusätzliche Aufmerksamkeit dürfte Destiny 2 am 9. Juni auch durch die Aufnahme in PlayStation Plus Extra und Premium erhalten. Zeitgleich wird die Destiny 2: Legacy Collection (2025) inklusive der Erweiterung The Final Shape für Abonnenten verfügbar gemacht.

Quelle
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13 Kommentare Added

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  1. Uglycoyote 25555 XP Nasenbohrer Level 3 | 28.05.2026 - 18:04 Uhr

    Lol 265.000 die Petition unterschrieben. Das sind Zahlen da träumt Marathon nachts fiebrig und ziternd von.

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    • Kitomy 73015 XP Tastenakrobat Level 2 | 28.05.2026 - 18:10 Uhr
      Antwort auf Uglycoyote

      und wo waren die 265.000 Spieler in letzter Zeit bei Destiny ?
      Ingame auf jeden Fall nicht.

      Beim letzten Add on Release waren es auf Steam gerade mal knapp über 100.000 im Peak und das auch nur für eine sehr kurze Zeit.
      nicht mal 2 Wochen später war 1/4 Weg. in Monat später über die Hälfte…

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      • Uglycoyote 25555 XP Nasenbohrer Level 3 | 28.05.2026 - 18:26 Uhr
        Antwort auf Kitomy

        Geb dir ja Recht war ja auch weg schon vor einem Jahr trotzdem beeindruckend der Vergleich. Bungie gatverst Destiny versaut und fans vergrault und bei Marathon gar nix auf die Beine bekommen. Was passiert wenn man seine Fans vergrault und verdient ist es auch noch. Trotzdem hätte ich mit D 1+2 meinen Spaß.

        0
      • Direwolf 2040 XP Beginner Level 1 | 28.05.2026 - 18:28 Uhr
        Antwort auf Kitomy

        Ich weiß, manche glauben, dass Steamzahlen das höchste aller Maße ist. Aber die Konsolenzahlen sollte man nicht ignorieren. Und ich habe in den letzten Monaten nie Probleme mit Spielersuche gehabt oder mit einem leeren Turm.

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        • Kitomy 73015 XP Tastenakrobat Level 2 | 28.05.2026 - 18:40 Uhr
          Antwort auf Direwolf

          Steam zahlen sind mittlerweile sehr wohl der beste Richtwert den es gibt.
          Steam = kagge = alles kagge.
          Wurde in den letzten 2 Jahren eigentlich immer wieder bestätigt.

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  2. Kitomy 73015 XP Tastenakrobat Level 2 | 28.05.2026 - 18:06 Uhr

    Was soll der Quatsch bringen ?
    Das hätten die mal vorher machen sollen.

    So wie ich heute gelesen habe, ist das aus sogar schon sehr lange beschlossen.

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    • DrFreaK666 276150 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 28.05.2026 - 18:22 Uhr
      Antwort auf Kitomy

      Verstehe ich auch nicht. Bungie hat nichts davon, wenn an einem Tag 250.000 online sind und zwei Tage später 2.000

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  3. Robilein 1273730 XP Xboxdynasty Legend Platin | 28.05.2026 - 18:24 Uhr

    Das dürfte den Untergang von Marathon nur noch beschleunigen.

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  4. Robilein 1273730 XP Xboxdynasty Legend Platin | 28.05.2026 - 18:46 Uhr

    Soweit ich gelesen habe will Sony kein neues Destiny finanzieren. Die Sache ist gegessen.

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  6. Katanameister 440260 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 28.05.2026 - 19:32 Uhr

    Die Vernunft wird nicht siegen, Bungie hat einfach die falschen Entscheidungen getroffen und wird sicher nicht mehr zurückrudern.

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