Destiny 2: Fans planen Spieleransturm nach Bungies Support-Ende

Nach der Ankündigung des Support-Endes für Destiny 2 organisiert die Community eine groß angelegte Rückkehraktion, um ein Zeichen für die Zukunft der Reihe zu setzen.
Im Mittelpunkt steht der 9. Juni, an dem das letzte Inhaltsupdate für Destiny 2 veröffentlicht werden soll. Auf Reddit rufen zahlreiche Fans dazu auf, an diesem Tag erneut ins Spiel einzuloggen und möglichst hohe Spielerzahlen zu erreichen.
Auslöser der Aktion ist Bungies Entscheidung, die laufende Entwicklung von Destiny 2 einzustellen und den Fokus künftig auf den Extraction-Shooter Marathon zu legen. Berichten zufolge befindet sich derzeit zudem kein Destiny 3 in Entwicklung.
Einige Spieler hoffen, durch einen massiven Ansturm die Server an ihre Belastungsgrenzen zu bringen und damit die weiterhin hohe Nachfrage nach der Marke zu demonstrieren. In den Diskussionen wird zudem darauf verwiesen, dass Marathon laut Steam-Daten zuletzt deutlich niedrigere Spielerzahlen erreichte als viele Fans erwartet hatten.
Die Resonanz innerhalb der Community fällt entsprechend emotional aus. Zahlreiche ehemalige Spieler kündigten an, für einen letzten Besuch nach Destiny 2 zurückzukehren. Andere sprechen von einer symbolischen Abschiedsveranstaltung für die langjährige Online-Shooter-Reihe.
Parallel dazu wächst auch eine Petition, die Sony zur Genehmigung von Destiny 3 bewegen soll. Nach aktuellen Angaben haben bereits mehr als 265.000 Personen die Initiative unterstützt.
Zusätzliche Aufmerksamkeit dürfte Destiny 2 am 9. Juni auch durch die Aufnahme in PlayStation Plus Extra und Premium erhalten. Zeitgleich wird die Destiny 2: Legacy Collection (2025) inklusive der Erweiterung The Final Shape für Abonnenten verfügbar gemacht.
13 Kommentare AddedMitdiskutieren
Lol 265.000 die Petition unterschrieben. Das sind Zahlen da träumt Marathon nachts fiebrig und ziternd von.
und wo waren die 265.000 Spieler in letzter Zeit bei Destiny ?
Ingame auf jeden Fall nicht.
Beim letzten Add on Release waren es auf Steam gerade mal knapp über 100.000 im Peak und das auch nur für eine sehr kurze Zeit.
nicht mal 2 Wochen später war 1/4 Weg. in Monat später über die Hälfte…
Geb dir ja Recht war ja auch weg schon vor einem Jahr trotzdem beeindruckend der Vergleich. Bungie gatverst Destiny versaut und fans vergrault und bei Marathon gar nix auf die Beine bekommen. Was passiert wenn man seine Fans vergrault und verdient ist es auch noch. Trotzdem hätte ich mit D 1+2 meinen Spaß.
Ich weiß, manche glauben, dass Steamzahlen das höchste aller Maße ist. Aber die Konsolenzahlen sollte man nicht ignorieren. Und ich habe in den letzten Monaten nie Probleme mit Spielersuche gehabt oder mit einem leeren Turm.
Steam zahlen sind mittlerweile sehr wohl der beste Richtwert den es gibt.
Steam = kagge = alles kagge.
Wurde in den letzten 2 Jahren eigentlich immer wieder bestätigt.
Was soll der Quatsch bringen ?
Das hätten die mal vorher machen sollen.
So wie ich heute gelesen habe, ist das aus sogar schon sehr lange beschlossen.
Verstehe ich auch nicht. Bungie hat nichts davon, wenn an einem Tag 250.000 online sind und zwei Tage später 2.000
Das dürfte den Untergang von Marathon nur noch beschleunigen.
Gut so.
Warum?
Soweit ich gelesen habe will Sony kein neues Destiny finanzieren. Die Sache ist gegessen.
Glaube nicht das das was bringt 🤷🏻♂️
Die Vernunft wird nicht siegen, Bungie hat einfach die falschen Entscheidungen getroffen und wird sicher nicht mehr zurückrudern.